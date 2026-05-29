Rozrasta się obsada filmu Liminal. Paul Sparks i Ava Threat meldują się na pokładzie

Do obsady realizowanego właśnie przez Apple Studios filmu, zatytułowanego Liminal, dołączyli Paul Sparks i Ava Threat.

Jeśli Apple Studios bierze się za science-fiction, to możemy być niemal pewni, że zgotują coś dobrego. Najlepszym tego przykładem jest cała lista uznanych seriali od Fundacji, przez Silos, aż po For All Mankind. Tym razem mowa będzie jednak o filmach, a konkretnie o Liminal, którego obsada wzbogaciła się o kolejnych członków.

Nowe nazwiska w obsadzie filmu

Paul Sparks i Ava Threat dołączyli do obsady Liminal realizowanego przez Apple Original Films, w którym główne role zagrają Vanessa Kirby oraz Yahya Abdul-Mateen II. Reżyserią nadchodzącego filmu zajmuje się z kolei Louis Leterrier (Iluzja, Lupin).

Film powstaje dla Apple Studios. Będzie to mieszanka science-fiction z elementami thrillera akcji. Scenariusz oparty jest na powieści graficznej Telepaths wydawnictwa AWA, autorstwa laureata nagrody Eisnera J. Michaela Straczynskiego, Steve’a Eptinga oraz Briana Rebera.

Na razie nie ujawniono, jakie role zagrają Sparks i Threat ani szczegółów fabuły filmu. Wiadomo jednak, że historia bazuje na komiksie przedstawiającym świat, w którym jedna dziesiąta populacji nagle zyskuje zdolności telepatyczne w wyniku zakłócenia elektromagnetycznego.

Co jeszcze wiemy o Liminal?

W obsadzie filmu znaleźli się także Tom Pelphrey, Franka Potente oraz laureat nagrody Tony, Tracy Letts. Producentem filmu dla AWA Studios będzie Zach Studin. Kevin Walsh wyprodukuje projekt dla The Walsh Company w ramach swojej umowy z Apple Studios. Funkcję producentów wykonawczych pełnić będą Ray Angelic, J. Michael Straczynski, Steve Epting oraz Brian Reber.

Scenariusz napisał Justin Rhodes. Współproducentami są Patrick McNamara dla The Walsh Company oraz Juliet Kirby.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe