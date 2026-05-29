John Rambo z datą premiery. Kiedy obejrzymy prequel serii?

Najnowsza odsłona franczyzy Sylvestera Stallone’a, prequel zatytułowany John Rambo, właśnie otrzymał oficjalną datę premiery.

Niewiele jest kinowych serii, które mogą pochwalić się długowiecznością. Wśród nich na myśl przychodzą Gwiezdne Wojny, czy Star Trek. Wychodząc jednak poza klimaty sci-fi, aż dwie popularne franczyzy zostały zapoczątkowane przez jedną gwiazdę – Sylvestera Stallone’a. Chodzi oczywiście o Rocky’ego i Rambo. Jeśli chodzi o drugą z nich, właśnie poznaliśmy datę premiery jej najnowszej części.

Kiedy zadebiutuje John Rambo?

Nareszcie ustalono oficjalną datę premiery filmu John Rambo. Potwierdzono, że prequel popularnej serii trafi do kin 4 czerwca 2027 roku. Data została ogłoszona za pośrednictwem mediów społecznościowych przez studio Lionsgate. Zaprezentowano również oficjalne logo filmu, a widzowie uzyskali informacje na temat kinowej dystrybucji.

Film zadebiutuje tuż po premierze Star Wars: Starfighter Disneya, zaplanowanej na 28 maja, oraz przed Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, który trafi do kin 11 czerwca. W tym samym miesiącu Warner Bros. wypuści także prequel serii Ocean’s, którego premiera odbędzie się 25 czerwca. Będzie zatem mierzył się ze sporą konkurencją.

Co jeszcze wiemy o filmie?

John Rambo będzie prequelem oryginalnego filmu z 1982 roku. Mowa o pierwszej kinowej produkcji z Sylvestrem Stallone’em w roli kultowego bohatera. Noah Centineo wcieli się w młodszą wersję Rambo, natomiast David Harbour zagra majora Troutmana. W obsadzie znaleźli się również Yao, James Franco, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White oraz Tayme Thapthimthong.

Reżyserem filmu jest Jalmari Helander, pracujący na podstawie scenariusza autorstwa Rory’ego Hainesa i Sohraba Noshirvaniego. Sylvester Stallone jest bezpośrednio zaangażowany w projekt jako producent wykonawczy. Szef Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, podkreślił, jak ważny był udział Stallone’a w produkcji, aby nowy film o Rambo zachował autentyczność.

Sylvester Stallone zna postać Johna Rambo lepiej niż ktokolwiek inny, a Lionsgate ma szczęście współpracować ze Sly’em od ponad 20 lat przy tej legendarnej franczyzie. Jego udział był ostatnim, kluczowym elementem potrzebnym do realizacji John Rambo i jesteśmy zachwyceni, że bierze udział w tym projekcie.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe