Super Mario Galaxy Film pierwszym filmem 2026 roku z miliardem na koncie

Hydraulicy z Brooklynu okazali się nie do zatrzymania. Super Mario Galaxy Film po dwóch miesiącach od premiery zdobył miliard dolarów w box office.

Od premiery Super Mario Galaxy Film minęło trochę czasu. Tytuł na ekranach kin w Stanach Zjednoczonych zadebiutował 1 kwietnia 2026 roku, więc już dwa miesiące temu. Wiele osób z pewnością już zdążyło zapomnieć o tym filmie. Hydraulicy z Brooklynu postanowili jednak o sobie przypomnieć i to w wystrzałowy sposób.

Bracia rozbili box office

W miniony weekend Super Mario Galaxy Film przekroczył miliard dolarów w box office i stał się pierwszą tegoroczną produkcją, która tego dokonała. Wielu wątpiło, czy animacja Illumination tego dokona, ale wyniki mówią same za siebie. Film w samych Stanach Zjednoczonych zarobił 428,5 mln dolarów, a z rynków międzynarodowych zgarnął 571,5 mln dolarów.

Warto również pamiętać, że Super Mario Galaxy Film zaliczyło najlepsze otwarcie tego roku. Produkcja na świecie zarobiła 241,4 mln dolarów, zaś z rynku amerykańskiego pochodzi 131 mln dolarów.

Dla porównania pierwsza odsłona filmu z 2023 roku łącznie zarobiła 1,36 mld dolarów. Jest to jedna z najbardziej dochodowych animacji w historii kina.

O czym opowiada film?

Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu Mario staje przed nowym zagrożeniem: złowrogim sojuszem Wario i Bowsera Jr. Teraz, wraz z przyjaciółmi i Yoshim u boku, musi powstrzymać ich plany podboju świata.

Za reżyserię odpowiadają ponownie Aaron Horvath i Michael Jelenic. Scenariusz do filmu napisał z kolei Matthew Fogel, który także związany jest z Super Mario Bros. Film. Do swoich ról głosowych powrócili Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Księżniczka Peach), Jack Black (Browser) oraz Keegana-Michaela Keya (Toad). Z nowych głosów natomiast usłyszymy Brie Larson (Rosalina) oraz Benny’ego Safdiego (Browser Jr.).

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Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Super Mario Galaxy Film