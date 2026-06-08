Pierwszy klip z Supergirl już w sieci! Zobaczcie spotkanie bohaterki z kuzynemBatman: Mroczny mściciel powróci już latem. Pierwsze spojrzenie na 2. sezon serialuLatarnie na nowym plakacie. Kosmiczny pierścień na pierwszym planieSupergirl na pełnym akcji zwiastunie. „Galaktyka musi być chroniona”Jason Momoa idealnym wyborem do roli Lobo? Tak twierdzi reżyser Supergirl!Lex Luthor w kultowej zbroi na nowym zdjęciu z planu kontynuacji Supermana

Super Mario Galaxy Film pierwszym filmem 2026 roku z miliardem na koncie

Agnieszka Ziobrowska, 8 czerwca 2026

Hydraulicy z Brooklynu okazali się nie do zatrzymania. Super Mario Galaxy Film po dwóch miesiącach od premiery zdobył miliard dolarów w box office.

Od premiery Super Mario Galaxy Film minęło trochę czasu. Tytuł na ekranach kin w Stanach Zjednoczonych zadebiutował 1 kwietnia 2026 roku, więc już dwa miesiące temu. Wiele osób z pewnością już zdążyło zapomnieć o tym filmie. Hydraulicy z Brooklynu postanowili jednak o sobie przypomnieć i to w wystrzałowy sposób.

Bracia rozbili box office

W miniony weekend Super Mario Galaxy Film przekroczył miliard dolarów w box office i stał się pierwszą tegoroczną produkcją, która tego dokonała. Wielu wątpiło, czy animacja Illumination tego dokona, ale wyniki mówią same za siebie. Film w samych Stanach Zjednoczonych zarobił 428,5 mln dolarów, a z rynków międzynarodowych zgarnął 571,5 mln dolarów.

Warto również pamiętać, że Super Mario Galaxy Film zaliczyło najlepsze otwarcie tego roku. Produkcja na świecie zarobiła 241,4 mln dolarów, zaś z rynku amerykańskiego pochodzi 131 mln dolarów.

Dla porównania pierwsza odsłona filmu z 2023 roku łącznie zarobiła 1,36 mld dolarów. Jest to jedna z najbardziej dochodowych animacji w historii kina.

O czym opowiada film?

Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu Mario staje przed nowym zagrożeniem: złowrogim sojuszem Wario i Bowsera Jr. Teraz, wraz z przyjaciółmi i Yoshim u boku, musi powstrzymać ich plany podboju świata.

Za reżyserię odpowiadają ponownie Aaron Horvath i Michael Jelenic. Scenariusz do filmu napisał z kolei Matthew Fogel, który także związany jest z Super Mario Bros. Film. Do swoich ról głosowych powrócili Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Księżniczka Peach), Jack Black (Browser) oraz Keegana-Michaela Keya (Toad). Z nowych głosów natomiast usłyszymy Brie Larson (Rosalina) oraz Benny’ego Safdiego (Browser Jr.).

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Super Mario Galaxy Film

Przeczytaj więcej
Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬