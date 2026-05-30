Camp Rock 3 na nowych zdjęciach. Bracia Jonas gotowi na powrót

Serwis Collider udostępnił właśnie najnowsze zdjęcie z nadchodzącego filmu Disneya, Camp Rock 3, na którym możemy zobaczyć braci Jonas.

Przed laty, Disney Channel wyprodukował wiele filmowych hitów skierowanych do dzieci i młodzieży. Po dziś dzień pozostają one w naszej pamięci, a wśród nich znalazła się seria Camp Rock. Teraz, po ponad piętnastu latach od premiery poprzedniej części, cykl powraca z nową odsłoną. Jej fragmenty możemy zobaczyć na opublikowanych w sieci zdjęciach.

Bohaterowie na nowch zdjęciach z Camp Rock 3

Muzyczna seria powróci nadchodzącego lata z trzecią odsłoną. Produkcja przedstawi nową grupę utalentowanych młodych artystów, którzy podobnie jak kiedyś Mitchie Torres i jej przyjaciele, chcą rozwijać swoje muzyczne umiejętności. Powróci też zespół Connect 3, w którego wcielają się Bracia Jonas widoczni na opublikowanym przez serwis Collider zdjęciu.

Kolejne materiały przybliżają nam sylwetki nowych bohaterów. W centrum wydarzeń filmu znajdzie się rodzeństwo – Sage i Desi, grani przez Liamani Segurę oraz debiutującego Hudsona Stone’a. Oprócz nich, główne role odegrają też inni, muzycznie uzdolnieni uczestnicy obozu. W ich gronie znaleźli się zbuntowany gitarzysta, Fletch (Malachi Barton), wirtuozerka wiolonczeli, Rosie (Lumi Pollack) oraz perkusista Cliffa (Casey Trotter).

New look at ‘CAMP ROCK 3’.



Releasing in August on Disney+



(Source: @Collider) pic.twitter.com/QVqe3YKgtD — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 29, 2026

Collider’s Exclusive Summer Preview is ending on a high note with the return of a Disney Channel generation favorite 🎤✨



We’ve got brand-new looks at Camp Rock 3, which brings the Jonas Brothers back as Connect 3 while introducing a new class of aspiring young musicians ready… pic.twitter.com/U0WOxre9Qk — Collider (@Collider) May 29, 2026

Co wiemy o projekcie?

Fabuła Camp Rock 3 rozpocznie się w momencie, gdy zespół Connect 3 traci support przed wielką trasą powrotną. Bohaterowie wracają więc do ukochanego Camp Rock, by odnaleźć kolejną wielką muzyczną gwiazdę. Gdy uczestnicy obozu rywalizują o szansę zostania supportem trio, napięcia rosną, przyjaźnie zostają wystawione na próbę, a wszystko prowadzi do nieoczekiwanych sojuszy, odkryć i romansów.

Do swoich ról powracają Joe Jonas jako Shane Gray, Nick Jonas jako Nate Gray, Kevin Jonas jako Jason Gray, Maria Canals-Barrera jako Connie Torres, matka Mitchie Torres, bohaterki granej przez Demi Lovato. Wśród nowych uczestników Camp Rock znajdą się odważna i zdeterminowana Sage (Liamani Segura), jej wyluzowany brat Desi (Hudson Stone), „niegrzeczny chłopak” obozu Fletch (Malachi Barton), wiolonczelowa wunderkind Rosie (Lumi Pollack), perkusista kroczący własną ścieżką Cliff (Casey Trotter), królowa choreografii Callie (Brooklynn Pitts) oraz budząca respekt influencerka Madison (Ava Jean).

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe