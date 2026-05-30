Willem Dafoe gwiazdą nowego filmu Kenta Jonesa. O czym opowie Późna sława?

Przed sierpniową premierą otrzymaliśmy nowe spojrzenie na film Późna sława z Willemem Dafoe w roli głównej.

Willem Dafoe nie przestaje grać pamiętnych ról. Od współpracy z Wesem Andersonem przy The Grand Budapest Hotel, czy Asteroid City, przez Zielonego Goblina, aż po szalony występ w The Lighthouse. Takich kreacji w portfolio aktora jest o wiele więcej, a niebawem dopiszemy do niego kolejną. Właśnie pojawiło się bowiem zdjęcie z jego najnowszego filmu, Późna sława.

O czym opowie film?

Kinowa premiera produkcji zaplanowana jest na 7 sierpnia 2026 roku. Nowy film Dafoe, to pełen subtelnego humoru dramat oparty na noweli Arthura Schnitzlera. Gwiazdor wciela się w Eda Saxbergera, człowieka, który zdobywa uznanie wiele lat po tym, jak jego tomik poezji przeszedł niemal niezauważony.

Teraz, gdy twórczość bohatera jest doceniana z perspektywy czasu, Ed musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości sławy. W tym samym czasie, aktorka o imieniu Gloria (Greta Lee) zaczyna zabiegać o jego względy. Postać tę pierwotnie miała zagrać Sandra Hüller (Project Hail Mary), jednak musiała zrezygnować z udziału w projekcie z powodu konfliktów terminów.

New look at Willem Dafoe in ‘LATE FAME.’



The upcoming drama is centered on a poet who suddenly finds himself celebrated decades after his work originally went unnoticed.



Co jeszcze wiemy o filmie Późna sława?

W obsadzie, oprócz Dafoe i Lee, znaleźli się również Edmund Donovan, Clay Singer, Luca Padovan, Graham Campbell, Arthur Langlie i wielu innych. Reżyserem filmu jest Kent Jones, a scenariusz napisał Samy Burch. Producentkami są Pamela Koffler i Christine Vachon z wytwórni Killer Films.

Krytycy mieli okazję zobaczyć film podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji 2025, gdzie miał premierę 30 sierpnia ubiegłego roku. Produkcja zdobyła dobre opinie recenzentów, którzy chwalili rolę Dafoe. Będziemy mieli okazję się o tym przekonać już 7 sierpnia.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe