Pojawiły się pierwsze opinie o Supergirl. Poznaliśmy także przewidywania box office

W sieci wylądowały pierwsze opinie o Supergirl. Film zgarnął wiele pozytywnych głosów, ale pojawiły się także negatywne recenzje.

Już za parę dni na wielkim ekranie pojawi się film o kuzynce Supermana. Supergirl do kin w Polsce nadleci 26 czerwca. Dotychczasowe materiały promocyjne prezentowały się naprawdę dobrze i mocno zachęcały do wizyty w kinie. Pojawia się zatem pytanie, czy Supergirl powtórzy sukces Supermana?

Co o Supergirl myślą krytycy

W sieci pojawiły się pierwsze opinie o nadchodzącym filmie DCU. Wielu krytyków było bardzo pozytywnie zaskoczonych jak bardzo podobała im się produkcja. Najwięcej pochwał zebrali Milly Alcock oraz Jason Momoa za swoje występy. Wiele osób zwracało także uwagę na wyraźne nawiązania do Mad Maxa. Oczywiście pojawiły się także negatywne głosy. W szczególności mówiono o słabej postaci złoczyńcy oraz tym, że Supergirl nie dorównuje Supermenowi z 2025 roku.

Weekend otwarcia Supergirl

Według Matta Belloniego z serwisu Puck zainteresowanie Supergirl cały czas spada. Obecnie przewiduje się, że najnowszy film DCU w weekend otwarcia zarobi około 50 mln dolarów. Budżet filmu wynieść miał jakieś 175 mln dolarów, więc według analityków potrzebowałby jakieś 435 mln dolarów, aby stać się rentownym. Warto również przypomnieć, że The Marvels Marvela w weekend otwarcia zarobiło 48 mln dolarów i okazało się być jedną z największych klap finansowych studia.

Wszystko co wiadomo o filmie

Film bazować będzie na bardzo cenionej miniserii komiksowej Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i ilustratorki Bilquis Evely, wydanej w 2021–2022 roku, która wyróżniała się mroczniejszym podejściem do postaci Kara Zor-El niż wcześniejsze odsłony tej bohaterki. Scenariusz do filmu napisała natomiast Ana Nogueira. Reżyserią filmu zajął się Craig Gillespie, znany z takich tytułów jak I, Tonya czy Cruella.

W centrum opowieści znajdzie się Kara Zor-El, kuzynka dobrze znanego Clark-a Kenta, której losy są znacznie bardziej brutalne i emocjonalne. W odróżnieniu od Supermana, który dorastał na Ziemi pod opieką kochających rodziców, Kara wychowywała się na wyrwanym fragmentu zniszczonej Kryptonu, obserwując śmierć swoich bliskich i cierpienie innych istot. Ta trauma ukształtowała ją jako postać twardszą i bardziej skomplikowaną, co ma być jednym z głównych motorów narracji filmu.

W tytułową rolę Supergirl wciela się Milly Alcock, aktorka znana z serialu Ród smoka. Obok niej w obsadzie znaleźli się m.in. Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz jako Zor-El (ojciec Kary), Emily Beecham jako Alura In-Ze (matka), a także Jason Momoa jako kultowy łowca nagród Lobo.

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Źródło: movieweb.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne