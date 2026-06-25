Odyseja po pierwszych pokazach prasowych. Widać wpływy Kurosawy i ujawniona rola Elliota Page’a

Christopher Nolan rozpoczął zamknięte pokazy prasowe swojego nowego filmu Odyseja. Według nieoficjalnych relacji pierwsze reakcje są pozytywne, a produkcja ma czerpać wizualne inspiracje m.in. z dzieł Akiry Kurosawy i Andrieja Tarkowskiego.

Nowy projekt Nolana – Odyseja – pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów nadchodzących lat, a jednocześnie jednym z najbardziej pilnie strzeżonych. Mimo braku szerokiej kampanii informacyjnej, w ostatnich dniach miały odbyć się pierwsze pokazy prasowe filmu – według relacji branżowych w Nowym Jorku. Materiały nie zostały oficjalnie upublicznione, jednak do sieci zaczęły trafiać fragmentaryczne opisy reakcji widzów.

Odyseja – pierwsze reakcje: mocne role i widowiskowa skala

Według nieoficjalnych relacji, szczególnie wyróżniana ma być rola Matt Damon, określana jako jedna z najbardziej wyrazistych w filmie. Pozytywne opinie zbierają również Anne Hathaway, Robert Pattinson oraz Tom Holland, przy czym jeden z uczestników pokazów miał określić występ Hollanda jako godny Oscara. W opisach pojawia się również informacja o silnym odbiorze warstwy audiowizualnej. Szczególne wrażenie miały robić sekwencje związane z mitycznymi elementami podróży – w tym sceny z cyklopem, syrenami, Charybdą oraz katastrofą morską. Zwracano też uwagę na końcowe brawa po seansie, co sugeruje bardzo entuzjastyczny odbiór pierwszych wersji filmu. W serwisie Reddit mogliśmy przeczytać:

Wszyscy uznali, że film jest wybitny. Od razu zaznaczam, że moja bezpośrednia rozmowa dotyczyła próby zaledwie 4 osób, które znam osobiście, więc może to nie odzwierciedlać opinii wszystkich obecnych. Ale mówili, że na koniec były oklaski, więc… no tak. Nie wchodziłem w szczegóły odnośnie całości filmu ani tego, jak rozwija się fabuła. Zapytałem jednak o pewne informacje dotyczące gry aktorskiej, które mogą zainteresować nas, maniaków oscarowego wyścigu, więc ogólnie przytoczę to, co zostało powiedziane: Damon to ktoś, co do kogo wszyscy byli zgodni – był wyjątkowy, dał z siebie absolutnie wszystko, pokazał ogromny wachlarz umiejętności i ma mnóstwo popisowych momentów (czego można się spodziewać po samej historii). Cały kwartet: Damon, Hathaway, Pattinson i Holland jest znakomity. Jedna z moich znajomych stwierdziła nawet wprost, że Holland zasługuje za to na nominację (co prawda ona nie ma bladego pojęcia o Oscarach, nigdy się nimi nie interesowała ani nie wie, jakie filmy w ogóle się liczą w grze, więc powiem, że ta wypowiedź wynikała z czystej pasji, a niekoniecznie z chłodnej prognozy – niemniej to wciąż warta uwagi opinia). Jeśli chodzi o inne role, ogólnie pochwalono również: Samanthę Morton, Coreya Hawkinsa, Ryana Hursta, Lupitę i Leguizamo. Muzyka – tutaj wszyscy byli zgodni, że jest świetna, a dwóch z nich stwierdziło nawet, że dla nich to najlepszy soundtrack w filmografii Nolana (co jest niesamowicie wysoko postawioną poprzeczką i szczerze mówiąc, dla mnie wydaje się to trochę niewiarygodne). Nie prosiłem o głębsze rozwinięcie tego tematu, ale wspomniano o scenie z Cyklopem, scenie z Syrenami, „wirze wodnym” (domyślam się, że chodziło im o Charybdę?) oraz scenie z wrakiem, która miała niesamowite, wyróżniające się zdjęcia. Wyraźnie pytałem o jakieś wady, ale autentycznie nie usłyszałem ani jednej. Z drugiej strony myślę, że mogą być po prostu pod wrażeniem całego seansu kinowego, dźwięku i skali filmu nakręconego w całości w formacie 1.43 i tak dalej… więc może to coś, z czym trzeba się przespać i dopiero wtedy znajdzie się jakieś minusy, bo zawsze staram się podchodzić ostrożnie do emocji tuż po wyjściu z kina. Ale kurczę, skłamałbym, gdybym powiedział, że słuchanie tego całego zachwytu nie nakręciło mnie totalnie.

Nolan ujawnia wpływy filmu

W wywiadzie dla The New York Times Nolan wskazał, że jednym z istotnych punktów odniesienia była twórczość Akiry Kurosawy, w szczególności Ran. Reżyser podkreślił sposób, w jaki Kurosawa łączy bohaterów z otoczeniem – szczególnie poprzez wiatr, krajobraz i ruch natury. Drugim ważnym odniesieniem jest Andrei Rublev, który Nolan określił jako dzieło o wyjątkowej teksturze wizualnej. W jego ocenie oba filmy miały istotny wpływ na kształtowanie atmosfery i estetyki Odysei, szczególnie w podejściu do monumentalnych pejzaży i pracy z naturalnym światłem.

Elliot Page i zmiana interpretacji roli

Według IGN Elliot Page ma w filmie wcielać się w postać Sinona. To grecki wojownik i krewny Odyseusza, który wsławił się jako genialny kłamca podczas wojny trojańskiej. To właśnie dzięki jego sprytowi Trojanie uwierzyli, że gigantyczny drewniany koń jest darem dla bogów, i wprowadzili go za mury swojego miasta, co doprowadziło do jego ostatecznego upadku.

Choć postać ta nie pojawia się w słynnej Iliadzie i Odysei Homera, to jej losy opisywali inni starożytni twórcy – m.in. Wergiliusz, który przedstawił Sinona jako niezwykle odważnego i zdeterminowanego oszusta, gotowego zginąć dla powodzenia swojej misji. Ze względu na to, jak wielką krzywdę wyrządziło jego kłamstwo, w późniejszej literaturze stał się symbolem oszusta i krzywoprzysięzcy; z tego powodu Dante Alighieri w swojej Boskiej komedii umieścił go głęboko w piekle, skazując na wieczne cierpienie w palącej gorączce.

Elliot Page will officially play Sinon in Christopher Nolan’s 'THE ODYSSEY’ and not Achilles. pic.twitter.com/ypPYOc5xP4 — PrimeTopNews (@PrimeTopNews) June 25, 2026

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiemy o filmie Odyseja?

W filmie Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. Wystąpią w nim: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (Sinon), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

Historia opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu. Superprodukcja trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

Źródło: worldofreel.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe