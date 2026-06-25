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Odyseja po pierwszych pokazach prasowych. Widać wpływy Kurosawy i ujawniona rola Elliota Page’a
Mikołaj Lipkowski,
26 czerwca 2026
Christopher Nolan rozpoczął zamknięte pokazy prasowe swojego nowego filmu Odyseja. Według nieoficjalnych relacji pierwsze reakcje są pozytywne, a produkcja ma czerpać wizualne inspiracje m.in. z dzieł Akiry Kurosawy i Andrieja Tarkowskiego.
Nowy projekt Nolana – Odyseja– pozostaje jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów nadchodzących lat, a jednocześnie jednym z najbardziej pilnie strzeżonych. Mimo braku szerokiej kampanii informacyjnej, w ostatnich dniach miały odbyć się pierwsze pokazy prasowe filmu – według relacji branżowych w Nowym Jorku. Materiały nie zostały oficjalnie upublicznione, jednak do sieci zaczęły trafiać fragmentaryczne opisy reakcji widzów.
Odyseja – pierwsze reakcje: mocne role i widowiskowa skala
Według nieoficjalnych relacji, szczególnie wyróżniana ma być rola Matt Damon, określana jako jedna z najbardziej wyrazistych w filmie. Pozytywne opinie zbierają również Anne Hathaway, Robert Pattinson oraz Tom Holland, przy czym jeden z uczestników pokazów miał określić występ Hollanda jako godny Oscara. W opisach pojawia się również informacja o silnym odbiorze warstwy audiowizualnej. Szczególne wrażenie miały robić sekwencje związane z mitycznymi elementami podróży – w tym sceny z cyklopem, syrenami, Charybdą oraz katastrofą morską. Zwracano też uwagę na końcowe brawa po seansie, co sugeruje bardzo entuzjastyczny odbiór pierwszych wersji filmu. W serwisie Reddit mogliśmy przeczytać:
Wszyscy uznali, że film jest wybitny. Od razu zaznaczam, że moja bezpośrednia rozmowa dotyczyła próby zaledwie 4 osób, które znam osobiście, więc może to nie odzwierciedlać opinii wszystkich obecnych. Ale mówili, że na koniec były oklaski, więc… no tak. Nie wchodziłem w szczegóły odnośnie całości filmu ani tego, jak rozwija się fabuła. Zapytałem jednak o pewne informacje dotyczące gry aktorskiej, które mogą zainteresować nas, maniaków oscarowego wyścigu, więc ogólnie przytoczę to, co zostało powiedziane: Damon to ktoś, co do kogo wszyscy byli zgodni – był wyjątkowy, dał z siebie absolutnie wszystko, pokazał ogromny wachlarz umiejętności i ma mnóstwo popisowych momentów (czego można się spodziewać po samej historii). Cały kwartet: Damon, Hathaway, Pattinson i Holland jest znakomity. Jedna z moich znajomych stwierdziła nawet wprost, że Holland zasługuje za to na nominację (co prawda ona nie ma bladego pojęcia o Oscarach, nigdy się nimi nie interesowała ani nie wie, jakie filmy w ogóle się liczą w grze, więc powiem, że ta wypowiedź wynikała z czystej pasji, a niekoniecznie z chłodnej prognozy – niemniej to wciąż warta uwagi opinia). Jeśli chodzi o inne role, ogólnie pochwalono również: Samanthę Morton, Coreya Hawkinsa, Ryana Hursta, Lupitę i Leguizamo. Muzyka – tutaj wszyscy byli zgodni, że jest świetna, a dwóch z nich stwierdziło nawet, że dla nich to najlepszy soundtrack w filmografii Nolana (co jest niesamowicie wysoko postawioną poprzeczką i szczerze mówiąc, dla mnie wydaje się to trochę niewiarygodne). Nie prosiłem o głębsze rozwinięcie tego tematu, ale wspomniano o scenie z Cyklopem, scenie z Syrenami, „wirze wodnym” (domyślam się, że chodziło im o Charybdę?) oraz scenie z wrakiem, która miała niesamowite, wyróżniające się zdjęcia. Wyraźnie pytałem o jakieś wady, ale autentycznie nie usłyszałem ani jednej. Z drugiej strony myślę, że mogą być po prostu pod wrażeniem całego seansu kinowego, dźwięku i skali filmu nakręconego w całości w formacie 1.43 i tak dalej… więc może to coś, z czym trzeba się przespać i dopiero wtedy znajdzie się jakieś minusy, bo zawsze staram się podchodzić ostrożnie do emocji tuż po wyjściu z kina. Ale kurczę, skłamałbym, gdybym powiedział, że słuchanie tego całego zachwytu nie nakręciło mnie totalnie.
Nolan ujawnia wpływy filmu
W wywiadzie dla The New York Times Nolan wskazał, że jednym z istotnych punktów odniesienia była twórczość Akiry Kurosawy, w szczególności Ran. Reżyser podkreślił sposób, w jaki Kurosawa łączy bohaterów z otoczeniem – szczególnie poprzez wiatr, krajobraz i ruch natury. Drugim ważnym odniesieniem jest Andrei Rublev, który Nolan określił jako dzieło o wyjątkowej teksturze wizualnej. W jego ocenie oba filmy miały istotny wpływ na kształtowanie atmosfery i estetyki Odysei, szczególnie w podejściu do monumentalnych pejzaży i pracy z naturalnym światłem.
Elliot Page i zmiana interpretacji roli
Według IGN Elliot Page ma w filmie wcielać się w postać Sinona. To grecki wojownik i krewny Odyseusza, który wsławił się jako genialny kłamca podczas wojny trojańskiej. To właśnie dzięki jego sprytowi Trojanie uwierzyli, że gigantyczny drewniany koń jest darem dla bogów, i wprowadzili go za mury swojego miasta, co doprowadziło do jego ostatecznego upadku.
Choć postać ta nie pojawia się w słynnej Iliadziei Odysei Homera, to jej losy opisywali inni starożytni twórcy – m.in. Wergiliusz, który przedstawił Sinona jako niezwykle odważnego i zdeterminowanego oszusta, gotowego zginąć dla powodzenia swojej misji. Ze względu na to, jak wielką krzywdę wyrządziło jego kłamstwo, w późniejszej literaturze stał się symbolem oszusta i krzywoprzysięzcy; z tego powodu Dante Alighieri w swojej Boskiej komedii umieścił go głęboko w piekle, skazując na wieczne cierpienie w palącej gorączce.
W filmie Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. Wystąpią w nim: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (Sinon), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).
Historia opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu. Superprodukcja trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.
Christopher Nolan rozpoczął zamknięte pokazy prasowe swojego nowego filmu Odyseja. Według nieoficjalnych relacji pierwsze reakcje są pozytywne, a produkcja ma czerpać wizualne inspiracje m.in. z dzieł Akiry Kurosawy i Andrieja Tarkowskiego.