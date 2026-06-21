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Toy Story 5 z gigantycznym otwarciem. Pixar ma nowy hit i rekord roku

Mikołaj Lipkowski, 22 czerwca 2026

Toy Story 5 zdominowało amerykańskie kina podczas premierowego weekendu. Najnowsza odsłona kultowej serii Pixara zarobiła aż 160 milionów dolarów, notując najlepsze otwarcie 2026 roku i drugie największe w historii studia.

Choć część fanów podchodziła do kolejnego powrotu Chudego i Buzza z pewną ostrożnością, wyniki finansowe nie pozostawiają złudzeń. Toy Story 5 błyskawicznie udowodniło, że marka nadal należy do najpotężniejszych animowanych franczyz na świecie. Film zaliczył spektakularny debiut w amerykańskim box office, zostawiając konkurencję daleko w tyle i ustanawiając kilka imponujących rekordów.

Drugie największe otwarcie w historii Pixara

Podczas pierwszego weekendu wyświetlania Toy Story 5 zarobiło 160 milionów dolarów na rynku amerykańskim. To najlepszy wynik całej serii oraz drugie największe otwarcie w historii Pixara. Lepszym rezultatem może pochwalić się jedynie Iniemamocni 2, którzy w 2018 roku rozpoczęli kinową przygodę od 182,5 miliona dolarów. Nowa odsłona przygód zabawek przebiła także start W głowie się nie mieści 2, które dwa lata temu stało się jednym z największych animowanych hitów wszech czasów.

Czy Toy Story 6 jest już tylko kwestią czasu?

Tak potężne otwarcie niemal na pewno uruchomi dyskusję o przyszłości serii. Pixar oficjalnie nie zapowiedział jeszcze kolejnej części, jednak sukces finansowy Toy Story 5 sprawia, że perspektywa powstania Toy Story 6 wydaje się dziś bardziej realna niż kiedykolwiek wcześniej. Na razie jednak studio może świętować. Po pierwszym weekendzie wszystko wskazuje na to, że Woody, Buzz i reszta ekipy ponownie trafili prosto w serca widzów.

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Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.

Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.

Źródło: joblo.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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