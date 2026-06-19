Ujawniono reakcje widzów na pokaz testowy Clayface. Do filmu rzekomo dołączyć miał gwiazdor Breaking Bad

Wysyp nowych informacji o nadchodzącym filmie Clayface. Studio miało zorganizować pokaz testowy filmu.

Wielkimi krokami zbliża się premiera pierwszego horroru od DC Studios. Clayface po pewnych opóźnieniach w kinach zadebiutuje 23 października 2026 roku. Parę tygodni temu w sieci zadebiutował pierwszy teaser produkcji, który tylko rozbudził ekscytację fanów. Clayface jest obecnie jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów DCU. Pokazy testowe filmu ujawniły, czy faktycznie jest na co czekać.

Clayface po pokazach testowych

Do sieci wypłynęły opinie widzów, które miały okazje uczestniczyć w pokazach testowych Clayface. Film miał spotkać się z bardzo pozytywnym przyjęciem i na dodatek został porównany do takich dzieł jak Joker, Vanilla Sky, Substancja, a nawet Incredible Hulk.

Oprócz tego dotarły do nas jeszcze dwie informacje. Clayface ma trwać jedynie godzinę i 50 minut. Nie zasiedzimy się więc na sali kinowej. Dodatkowo, według źródeł serwisu Feature First w filmie pojawić ma się także gwiazdor Breaking Bad, Aaron Paul. Ma być to drugoplanowa rola. Warto pamiętać, że na razie są to jedynie plotki i nie muszą okazać się prawdą.

Wszystko co do tej pory wiemy o filmie

Clayface to horrorowy thriller DC osadzony w ramach nowego uniwersum Gods and Monsters. Wpisze się on w główny nurt DCU. Pierwotną wersję scenariusza napisał Mike Flanagan, znany z mrocznych projektów pokroju Nawiedzony dom na wzgórzu i Doktor Sen. Później scenariusz przeszedł rewizję autorstwa Hosseina Amini. Na stanowisku reżysera zasiadł James Watkins (Nie mów zła). Producentami zostali Matt Reeves (reżyser Batmana) oraz Lynn Harris. Clayface wytwórnię kosztować ma 40 milionów dolarów. Flanagan wyjawił, że jego wersja Clayface’a będzie czystym połączeniem horroru, thrillera i tragedii.

Historia koncentruje się na młodym aktorze, którego kariera nabiera rozpędu aż do momentu, gdy brutalny atak gangstera pozostawia na jego twarzy trwałe ślady. Zdesperowany mężczyzna decyduje się poddać eksperymentalnej terapii opracowanej przez ekscentryczną naukowczynię. Choć początkowo wszystko wskazuje na sukces, wkrótce okazuje się, że zabieg pociąga za sobą przerażające skutki uboczne.

W głównej roli zobaczymy Toma Rhysa Harriesa, który wcieli się w aktora klasy B, który próbując za wszelką cenę pozostać na szczycie, wstrzykuje sobie nieznaną substancję. W obsadzie filmu znaleźli się także Eddie Marsan, Max Minghella i Naomi Ackie w nieujawnionych jeszcze rolach.

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Źródło: featurefirst.net/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu