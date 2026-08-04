Poznaliśmy datę premiery serialu Potwór: Historia Lizzie Borden

Netflix powraca z 4. sezonem antologii Potwory. Wiemy, kiedy Historia Lizzie Borden zadebiutuje na platformie streamingowej.

Pomimo dość słabych opinii o trzecim sezonie antologii Potwory, Netflix i tak zdecydował się o przedłużenie serialu o kolejną odsłonę. 4. sezon skupi się na najsłynniejszej amerykańskiej domniemanej morderczyni, Lizzie Borden. Wcieli się w nią Ella Beatty, którą w tym roku wystąpiła u boku Rose Byrne w filmie Kopnęłabym cię, gdybym mogła. Jej ojca z kolei zagra Charlie Hunnam, który sportretował wcześniej w serialu Eda Geina. Na małym ekranie zobaczymy również: Vicky Krieps, Rebecce Hall, Joey’a Pollari’ego, Jessice Barden oraz Billie Lourd.

Potwór: Historia Lizzie Borden z datą premiery oraz zdjęciami

Netflix zaprezentował dzisiaj oficjalny plakat do nadchodzącego 4. sezonu antologii Potwory. Ujawnił on przede wszystkim, kiedy możemy spodziewać się najnowszej odsłony serialu. Potwór: Historia Lizzie Borden na platformie streamingowej zadebiutuje już 17 września 2026 roku.

Magazyn Vanity Fair zaprezentował z kolei pierwsze zdjęcia z czwartego sezonu serialu. Na materiałach znaleźli się m.in. Charlie Hunnam, Vicky Krieps czy Rebecca Hall.

Kim była Lizzie Borden?

Lizzie Borden zapisała się na kartach historii jako bohaterka jednej z najsłynniejszych i najbardziej kontrowersyjnych spraw kryminalnych XIX wieku. Urodzona w 1860 roku w Fall River w stanie Massachusetts, pochodziła z zamożnej, choć emocjonalnie chłodnej rodziny. 4 sierpnia 1892 roku jej ojciec Andrew i macocha Abby Borden zostali brutalnie zamordowani siekierą w ich domu. Lizzie była główną podejrzaną, według śledczych miała motyw finansowy i możliwość popełnienia zbrodni, a jej zeznania były niespójne. Sprawa szybko stała się medialną sensacją, pełną plotek, niejasności i uprzedzeń społecznych. Mimo braku bezpośrednich dowodów i znalezienia narzędzia zbrodni, Lizzie została aresztowana i postawiona przed sądem.

Proces w 1893 roku przyciągnął uwagę całego kraju, a opinia publiczna była mocno podzielona. Ostatecznie ława przysięgłych uniewinniła Lizzie, co wielu uznało za efekt jej płci, pozycji społecznej i braku twardych dowodów. Po procesie Lizzie do końca życia pozostała w Fall River, jednak była wykluczona towarzysko, a cień podejrzeń nigdy jej nie opuścił.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne