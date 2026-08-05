1670 powraca po raz trzeci! Odyseja kosmiczna w Adamczysze? Netflix opublikował publicznie początek serialu!

Choć nie każdy widz posiada dostęp do Netflixa, najważniejsza informacja dla fanów serialu jest już pewna – 1670 wraca z 3. sezonem. Platforma udostępniła początek nowych odcinków, który natychmiast przyciągnął uwagę miłośników kina. W materiale pojawiają się bowiem sceny inspirowane kultowym filmem science fiction Kubricka, a osoby znające jego twórczość szybko wychwycą liczne podobieństwa.

Fani 1670 mogą otwierać szampana – polski hit Netflixa oficjalnie powraca z 3. sezonem! Platforma opublikowała początek pierwszego odcinka, a twórcy już na starcie pokazali, że ponownie nie zabraknie absurdalnego humoru i zabawy popkulturą. Tym razem serial zaskakuje bezpośrednim nawiązaniem do jednego z największych dzieł w historii kina – 2001: Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka.

1670 sezon 3 rozpoczyna się hołdem dla Kubricka

Netflix celebruje premierę trzeciego sezonu 1670 od fragmentu, który jest wyraźnym ukłonem w stronę 2001: Odysei kosmicznej. Twórcy polskiej komedii po raz kolejny pokazują, że ich serial nie ogranicza się wyłącznie do satyry na szlachecką Polskę. Nawiązania do dzieła Stanleya Kubricka są serwowane na tacy i stanowią kolejny przykład tego, jak produkcja bawi się konwencjami znanymi z kina. 3. sezon serialu możemy już od wczoraj oglądać na Netflix.

To żadne jaja, tylko historyczna historia. Trzeci sezon „1670” już dostępny. pic.twitter.com/e1MVTCOCUI — Netflix Polska (@NetflixPL) August 5, 2026

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O czym będzie 3. sezon 1670?

Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła – Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

Źródło: x.com / ilustracja wprowadzenia: fot. Jarosław Sosiński