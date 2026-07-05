Vaiana w wersji aktorskiej i powrót Martwego Zła! Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Są wakacje to i premier mało. Niemniej w tym tygodniu Disney uderza z Vaianą i powraca Martwe zło!

Nowości na Netflix

Domek na prerii (09.07)

Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek „Domek na prerii” Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.

Podróż do wnętrza Ziemi

W ekscytującym filmie przygodowym „Podróż do wnętrza ziemi 3D”, opartym na klasycznej powieści Juliusza Verne „Podróż do wnętrza Ziemi”, Brendan Fraser („Crash”, „Mumia”) występuje w roli profesora nauk przyrodniczych, którego kontrowersyjne hipotezy budzą sprzeciw i kpiny świata naukowego. Tymczasem podczas ekspedycji na Islandię uczony i jego bratanek dokonują sensacyjnego odkrycia, które otwiera im drogę do fantastycznej wędrówki głęboko do wnętrza Ziemi, gdzie odwiedzają światy, o których istnieniu nikt dotychczas nie wiedział i spotykają wiele niezwykłych stworzeń.

The Tick (08.07)

Akcja dzieje się w mieście pełnym absurdalnie przerysowanych herosów i złoczyńców. Główny bohater, „Tick”, to niebieski, niezwykle silny, ale dość naiwny i mało rozgarnięty superbohater w kostiumie przypominającym kleszcza. Współpracuje z bardziej „normalnym” partnerem – Arthurem, byłym księgowym, który staje się niechętnym pomocnikiem i głosem rozsądku.

Nowości na HBO Max

Uciekaj! (10.07)

Wstrząsający thriller „Uciekaj!” to historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny, Rose Armitage (Allison Williams). Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę.

Anioły i Demony (10.07)

Robert Langdon trafia na trop wielowiekowego bractwa znanego pod nazwą Iluminaci – najbardziej wpływowej organizacji podziemnej w historii ludzkości – którego odwiecznym wrogiem jest Kościół Katolicki. Zegar na ustawionej przez Iluminatów bombie zaczyna już tykać. Mając na to niezbite dowody i chcąc zapobiec katastrofie Langdon udaje się do Rzymu, gdzie zagadkę pomaga mu rozwiązać Vittoria Vetra, piękna i tajemnicza włoska badaczka pracująca dla instytutu CERN. Rozpoczyna się zapierająca dech w piersiach podróż.

Kod da Vinci (10.07)

Ofiarą popełnionego w Luwrze morderstwa pada kustosz muzeum Jacques Sauniere (Jean-Pierre Marielle). Wezwany przez DCPJ Robert Langdon (Tom Hanks), harwardzki wykładowca i spec od wszelkich symboli, odkrywa na miejscu szereg zakonspirowanych śladów, które mogą pomóc w ustaleniu zabójcy, ale też stanowią klucz do jeszcze większej zagadki- niezwykłej tajemnicy sięgającej swoimi korzeniami samego początku chrześcijaństwa.

Inferno (10.07)

Znakomity, współczesny thriller, w którym słynny badacz symboli Robert Langdon (Tom Hanks) budzi się z amnezją we włoskim szpitalu i odkrywa, że ktoś na niego poluje. Langdon łączy siły z doktor Sienną Brooks (Felicity Jones), która, jak sądzi, pomoże mu odzyskać pamięć i wspomnienia. Razem, kierując się wskazówkami z poematu Dantego, przemierzają Europę i ścigają się z czasem pragnąc za wszelką cenę powstrzymać szaleńca, który – za sprawą wirusa – chce zdziesiątkować ludzkość.

Piotruś Pan (11.07)

Piotruś Pan – chłopiec, który nie chciał dorosnąć – to ulubiony bohater opowieści na dobranoc Wandy, Janka i Michasia. Gdy zabiera ich do magicznej krainy Nibylandii, w której dzieciństwo trwa wiecznie, rozpoczyna się prawdziwa zabawa. Dzięki Dzwoneczkowi i cudownemu proszkowi wszyscy mogą latać i przeżywać niezapomniane przygody, których kulminacyjnym punktem jest ostateczne starcie Piotrusia z jego największym wrogiem – złym Kapitanem Hakiem.

Nowości na Prime Video

LOL: Kto się śmieje ostatni sezon 4 (10.07)

W nadchodzącym sezonie widzowie zobaczą wybuchową mieszankę talentów: Tomasza Kota, Ewę Kasprzyk, Tomasza Karolaka, Katarzynę Bujakiewicz, Klaudię Halejcio, Michała Sikorskiego, Vanessę Aleksander, Kacpra Rucińskiego, Mariusza Kałamagę oraz Jano, wykorzystujących cały swój aktorski i komediowy arsenał w walce o to, by się nie zaśmiać. Nad tym kontrolowanym chaosem ponownie zapanuje Cezary Pazura, który ze swojego control roomu będzie obserwował uczestników, wydawał ostrzeżenia w postaci żółtych i czerwonych kartek, pilnując zasad gry.

The Ghost in The Shell (07.07)

W roku 2029 miasto Niihama stało się zaawansowaną technologicznie metropolią. Dzięki ogromnemu postępowi w cybernetyce, jego mieszkańcy są w stanie zastąpić swoje kończyny częściami robotów.

Nowości na SkyShowtime

Historia dźwięku (12.07)

Lionel to utalentowany piosenkarz z Kentucky, wychowany na piosenkach, które jego ojciec śpiewał na domowym ganku. Gdy dzięki stypendium chłopak rozpoczyna naukę w Boston Music Conservatory, gdzie nawiązuje więź z Davidem, który podziela jego miłość do folkowych ballad. Spędzają razem zimę, przeczesują lasy i wyspy stanu Maine, co owocuje nagraniem pieśni mających korzenie w doświadczeniach rodowitych mieszkańców tej ziemi. Muzyka, którą udało im się stworzyć, będzie miała wpływ na całe przyszłe życie Lionela.

Premiery kinowe

Vaiana

„Vaiana” to film aktorski wytwórni Disney będący reinterpretacją nominowanego do Oscara animowanego hitu pod tym samym tytułem. Opowiada o przygodach dziewczyny, która na wezwanie Oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę Motonui i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. Reżyserem filmu jest Thomas Kail („Hamilton”) uhonorowany nagrodami Emmy i Tony.

Martwe zło: Ogień

Po stracie męża kobieta szuka pocieszenia u teściów. Spotkanie rodzinne zmienia się w zgromadzenie z piekła rodem. Okazuje się, że przysięgi, złożone za życia, trwają nadal po śmierci.