Russell Crowe krytykuje Gladiatora II. Wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem film odniósł porażkę  

Russell Crowe nie zmienił zdania na temat Gladiatora II. Uważa film Ridleya Scotta za słaby i wyjaśnił, dlaczego tak jest.

Gladiatora II niestety nie można zaliczyć do udanych filmów. Produkcja nie osiągnęła zarówno sukcesu artystycznego, jak i kasowego. Tytuł został słabo przyjęty przez krytyków i widzów, którzy zgodnie stwierdzili, że nie jest on godny oryginału z 2000 roku. Gladiator II co prawda zarobił łącznie 462 mln dolarów, ale niestety ta kwota nie pozwoliła, aby film zarobił na siebie. Według różnych źródeł film kosztował pomiędzy 210 mln a 310 mln dolarów.

Krótko po premierze Gladiatora II Russell Crowe postanowił podzielić się swoim zdaniem na temat filmu. Niestety aktor nie miał nic dobrego do powiedzenia o najnowszym dziele Ridleya Scotta.

Myślę, że niedawny sequel, którego, wiecie, nazwy nie musimy głośno wymieniać, to naprawdę niefortunny przykład tego, że nawet ludzie w “maszynowni” nie do końca zrozumieli, co uczyniło pierwszą część wyjątkową, Nie chodziło o rozmach. Nie chodziło o okoliczności. Nie chodziło o akcję. Chodziło o rdzeń moralny. Codziennie na planie toczyła się walka. Codziennie walczyliśmy o utrzymanie moralnego rdzenia postaci. Tyle razy sugerowali sceny seksu i tym podobne dla Maximusa. To tak, jakbyście odbierali mu moc. Czyli twierdzicie, że w tym samym czasie, gdy był w związku z żoną, on pieprzył inną dziewczynę? O czym ty mówisz? To szaleństwo”.

Russell Crowe uderza w Gladiatora II

Pomimo upływu parunastu miesięcy od premiery Gladiatora II Crowe nie zmienił swojego zdania na temat filmu. Podczas Festiwalu Filmowego w Taorminie podtrzymał opinię, dlaczego jego zdaniem Gladiator II się nie udał.

Na pierwszy rzut oka Gladiator to film dla mężczyzn, ale gdyby tak było, opowiadałby o zemście. A jednak nie chodzi tu o zemstę. To film dla kobiet, ponieważ dotyczy odwetu – to subtelna różnica, ale jednak różnica. Chciałem, by ta postać pozostała na tej ścieżce. […] W drugim filmie postanowiono zniszczyć ten moralny rdzeń. To bardzo interesujące, bo drugi film ledwie osiągnął taki sam wynik box office, jaki osiągnął pierwszy, tyle że minęło już 20 lat, a trzeba jeszcze uwzględnić zmianę wartości dolara. Oni ponieśli porażkę i ponieśli ją dlatego, że nie zrozumieli, dlaczego tamten film odniósł sukces – ponieważ miał moralny rdzeń.

O czym opowiada Gladiator II?

Gladiator II kontynuuje epicką historię o władzy, intrydze i zemście, osadzoną w starożytnym Rzymie. Lata po tym, jak był świadkiem śmierci szanowanego bohatera Maximusa z rąk swojego wuja, Lucius jest zmuszony wejść do Koloseum po tym, jak jego dom zostaje podbity przez tyranów, którzy teraz rządzą Rzymem żelazną ręką. Z gniewem w sercu i przyszłością Imperium na szali, Lucius musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by przywrócić chwałę Rzymu jego mieszkańcom.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: ca.news.yahoo.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Gladiator