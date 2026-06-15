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Russell Crowe krytykuje Gladiatora II. Wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem film odniósł porażkę  

Agnieszka Ziobrowska, 15 czerwca 2026

Russell Crowe nie zmienił zdania na temat Gladiatora II. Uważa film Ridleya Scotta za słaby i wyjaśnił, dlaczego tak jest.  

Gladiatora II niestety nie można zaliczyć do udanych filmów. Produkcja nie osiągnęła zarówno sukcesu artystycznego, jak i kasowego. Tytuł został słabo przyjęty przez krytyków i widzów, którzy zgodnie stwierdzili, że nie jest on godny oryginału z 2000 roku. Gladiator II co prawda zarobił łącznie 462 mln dolarów, ale niestety ta kwota nie pozwoliła, aby film zarobił na siebie. Według różnych źródeł film kosztował pomiędzy 210 mln a 310 mln dolarów.

Krótko po premierze Gladiatora II Russell Crowe postanowił podzielić się swoim zdaniem na temat filmu. Niestety aktor nie miał nic dobrego do powiedzenia o najnowszym dziele Ridleya Scotta.

Myślę, że niedawny sequel, którego, wiecie, nazwy nie musimy głośno wymieniać, to naprawdę niefortunny przykład tego, że nawet ludzie w “maszynowni” nie do końca zrozumieli, co uczyniło pierwszą część wyjątkową, Nie chodziło o rozmach. Nie chodziło o okoliczności. Nie chodziło o akcję. Chodziło o rdzeń moralny. Codziennie na planie toczyła się walka. Codziennie walczyliśmy o utrzymanie moralnego rdzenia postaci. Tyle razy sugerowali sceny seksu i tym podobne dla Maximusa. To tak, jakbyście odbierali mu moc. Czyli twierdzicie, że w tym samym czasie, gdy był w związku z żoną, on pieprzył inną dziewczynę? O czym ty mówisz? To szaleństwo”.

Russell Crowe uderza w Gladiatora II

Pomimo upływu parunastu miesięcy od premiery Gladiatora II Crowe nie zmienił swojego zdania na temat filmu. Podczas Festiwalu Filmowego w Taorminie podtrzymał opinię, dlaczego jego zdaniem Gladiator II się nie udał.

Na pierwszy rzut oka Gladiator to film dla mężczyzn, ale gdyby tak było, opowiadałby o zemście. A jednak nie chodzi tu o zemstę. To film dla kobiet, ponieważ dotyczy odwetu – to subtelna różnica, ale jednak różnica. Chciałem, by ta postać pozostała na tej ścieżce. […]

W drugim filmie postanowiono zniszczyć ten moralny rdzeń. To bardzo interesujące, bo drugi film ledwie osiągnął taki sam wynik box office, jaki osiągnął pierwszy, tyle że minęło już 20 lat, a trzeba jeszcze uwzględnić zmianę wartości dolara. Oni ponieśli porażkę i ponieśli ją dlatego, że nie zrozumieli, dlaczego tamten film odniósł sukces – ponieważ miał moralny rdzeń.

O czym opowiada Gladiator II?

Gladiator II kontynuuje epicką historię o władzy, intrydze i zemście, osadzoną w starożytnym Rzymie. Lata po tym, jak był świadkiem śmierci szanowanego bohatera Maximusa z rąk swojego wuja, Lucius jest zmuszony wejść do Koloseum po tym, jak jego dom zostaje podbity przez tyranów, którzy teraz rządzą Rzymem żelazną ręką. Z gniewem w sercu i przyszłością Imperium na szali, Lucius musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by przywrócić chwałę Rzymu jego mieszkańcom.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: ca.news.yahoo.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Gladiator

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Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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