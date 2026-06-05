Latarnie na nowym plakacie. Kosmiczny pierścień na pierwszym planie

Jako, że powoli zbliżamy się do premiery serialu Latarnie na HBO, James Gunn udostępnił krótkie wideo, które przedstawia jego nowy plakat.

Za niecały miesiąc do kin na całym świecie trafi Supergirl. To jednak nie koniec odkrywania kosmicznej części DCU budowanego przez Jamesa Gunna. Nieco ponad miesiąc po premierze filmu, zadebiutuje bowiem wyczekiwany serial Latarnie. Właśnie doczekał się on najnowszego plakatu, który zaintryguje wszystkich fanów komiksowych adaptacji.

Nowy plakat serialu HBO

Pomimo pracy na planie Man of Tomorrow, James Gunn nie zapomina o innych produkcjach DCU. Niedawno udostępnił nowy, animowany plakat serialu Latarnie. Produkcja zadebiutuje na HBO jeszcze tego lata i wzbudza znacznie więcej pozytywnego zainteresowania. Zwłaszcza po opublikowaniu drugiego zwiastuna.

Nowy plakat skupia się na pierścieniu Korpusu Zielonych Latarni oraz cieniach rzucanych przez Hala Jordana i Johna Stewarta. Widnieje na nim też slogan doskonale znany fanom komiksów: „In Brightest Day, In Blackest Night…” („W najjaśniejszy dzień, w najczarniejszą noc…”). To pierwsza część Przysięgi Zielonej Latarni, a teraz fani zastanawiają się, czy będziemy mieli okazję usłyszeć ją w całości w serialu.

Co wiemy o serialu Latarnie?

W produkcji główne role grają Kyle Chandler (Hal Jordan) oraz Aaron Pierre (John Stewart). Fani będą również mogli zobaczyć Nathana Filliona powracającego do roli Guya Gardnera. Obsada obejmuje także Kelly Macdonald jako szeryf Kerry, kluczową postać lokalnej zagadki kryminalnej. Ulrich Thomsen wcieli się w ikonicznego łotra Sinestro, byłego mentora Hala Jordana. Inne ważne postaci to Garret Dillahunt jako spiskowo nastawiony William Macon, Jason Ritter jako jego uroczy syn Billy oraz Nicole Ari Parker jako matka Johna Stewarta, Bernadette.

Serial został współtworzony przez Chrisa Mundy’ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga. James Hawes reżyseruje pierwsze dwa odcinki. Zdjęcia rozpoczęły się w lutym 2025 roku w Los Angeles. Premiera 8-odcinkowego serialu na HBO zaplanowana jest na 16 sierpnia. Serial ma być fundamentem dla głównej narracji DCU.

Oficjalny opis fabuły wskazuje, że historia zaczyna się od pozornie odosobnionego morderstwa w sercu Ameryki, konkretnie w Nebrasce. Zbrodnia ta wciągnie doświadczonego członka Korpusu Zielonych Latarni, Hala Jordana, oraz jego nowego rekruta, Johna Stewarta, w głąb mrocznych i bardziej złowieszczych odkryć.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe