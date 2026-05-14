Hermes udostępnia samodoskonalące się agenty AI na komputerach RTX

Agenci AI stają się coraz bardziej zaawansowani – realizują wieloetapowe zadania, pracują coraz bardziej niezależnie i potrafią adaptować się do nowych warunków. Wraz ze wzrostem zainteresowania otwartymi frameworkami agentowymi, Hermes Agent od Nous Research stał się jednym z najczęściej omawianych projektów służących do budowania lokalnych, stale aktywnych procesów roboczych opartych na sztucznej inteligencji.

Najnowszy wpis na blogu RTX AI Garage przybliża projekt Hermes – samodoskonalący się framework agentowy AI, zaprojektowany z myślą o niezawodnym działaniu lokalnym na komputerach NVIDIA RTX, stacjach roboczych RTX PRO oraz DGX Spark. Materiał podkreśla również, w jaki sposób najnowsze modele Qwen 3.6 wprowadzają zaawansowane wnioskowanie oraz trwałe agenty AI wdrażane w kompaktowych systemach lokalnych.

Tym, co wyróżnia Hermes spośród innych rozwiązań, jest zdolność do uczenia się na podstawie doświadczeń, co pozwala mu stopniowo doskonalić własne umiejętności i z czasem stawać się coraz bardziej użytecznym narzędziem. Deweloperzy i entuzjaści AI mogą rozpocząć pracę z Hermesem już dziś, korzystając z możliwości:

pobrania i testowania Hermesa lokalnie za pośrednictwem repozytorium GitHub,

uruchamiania Hermesa z modelami Qwen 3.6 przy użyciu narzędzi llama.cpp, LM Studio lub Ollama,

zapoznania się z przewodnikiem DGX Spark Playbook, zawierającym zoptymalizowane przepływy pracy dla lokalnych agentów AI,

rejestracji na sesje agentic AI NVIDIA „Build It Yourself„