Daniel Olbrychski melduje się na planie Ranczo. Wygląda niczym wujek z Ameryki

Na planie nowej odsłony serialu Ranczo pojawiła się niespodziewana postać. Daniel Olbrychski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, dołączył do obsady produkcji o Wilkowyjach, co wywołało natychmiastowe reakcje zarówno wśród fanów, jak i samej ekipy.

Informacje z planu serialu, który od lat ma status kultowego, regularnie budzą duże zainteresowanie widzów. Każde doniesienie o kontynuacji historii mieszkańców Wilkowyj natychmiast generuje dyskusje w sieci. Od dłuższego czasu emocje podsyca również Daniel Olbrychski, który zadebiutuje w serialu i – jak podkreślają osoby z otoczenia – jest wielkim fanem Rancza.

Daniel Olbrychski – nowy w Wilkowyjach

Według relacji z planu, ekipa serialu przyjęła aktora bardzo serdecznie. Olbrychski, zanim usiadł na znanej widzom ławeczce, miał zostać nieformalnie nazwany przez ekipę mianem Nowy. Określenie to szybko zaczęło funkcjonować na planie jako żartobliwa ksywka, podkreślająca jego świeże wejście do dobrze znanego zespołu aktorskiego. Jednocześnie osoby pracujące przy produkcji podkreślają, że jego obecność została odebrana jako duże wzmocnienie obsady. Pierwsze zdjęcia Daniela Olbrychskiego mogliśmy zobaczyć w poście, udostępnionym przez dziennikarkę Elę Piotrowską z Radia Eska. Fotografia szybko zaczęła krążyć w mediach społecznościowych i wywołała falę komentarzy fanów serialu.

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Ranczo – polski hit telewizyjny XXI wieku

Serial komediowo-obyczajowy Ranczo przedstawiał historię młodej Amerykanki, która osiedla się w małej podlaskiej wsi i musi mierzyć się z intrygami lokalnego wójta. Perypetie mieszkańców Wilkowyj okazały się wielkim hitem telewizyjnym, który gromadził przed telewizorami wielomilionową publiczność. Łącznie powstało dziesięć sezonów oraz film pełnometrażowy Ranczo Wilkowyje. W obsadzie znajdowali się Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Paweł Królikowski, Artur Barciś czy Franciszek Pieczka.

Produkcja trzykrotnie zdobywała Telekamerę „TeleTygodnia” w kategoriach: serial i serial komediowy, co zaowocowało przyznaniem w 2017 roku Złotej Telekamery. Dwukrotnie było też nominowane do Orła – Polskiej Nagrody Filmowej.

Ranczo oglądać obecnie można w serwisie VOD Telewizji Polskiej .

Źródło: se.pl / ilustracja wprowadzenia: fot. Vega Investments