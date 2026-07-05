Lupita Nyong’o o podwójnej roli w Odysei Nolana. „Byłam zaskoczona, że mi zaufano”

Lupita Nyong’o odniosła się do swojego udziału w Odysei Christophera Nolana, gdzie wciela się jednocześnie w dwie postacie z greckiej mitologii. Aktorka przyznała, że decyzja reżysera była dla niej dużym zaskoczeniem.

Nowa produkcja Christophera Nolana, oparta na klasycznym eposie Homera, od początku przyciąga uwagę obsadą i nietypowym podejściem do materiału źródłowego. Jednym z najbardziej dyskutowanych elementów filmu jest decyzja o powierzeniu Lupicie Nyong’o ról dwóch sióstr – Heleny Trojańskiej oraz Klitajmestry – postaci o odmiennych losach i emocjach, ale wspólnym doświadczeniu wojny i przemocy.

Dwie bohaterki, dwa różne punkty widzenia. Łączy je Lupita Nyong’o

W filmie Nyong’o gra Helenę w okresie jej małżeństwa z królem Sparty Menelaosem (Jon Bernthal), co pozwala pokazać znaną mitologiczną postać z innej perspektywy niż ta utrwalona w popkulturze. Równolegle aktorka wciela się w Klitajmestrę, żonę Agamemnona (Benny Safdie), której historia w mitologii greckiej prowadzi w zupełnie innym kierunku emocjonalnym i narracyjnym. Jak podkreśla sama aktorka, obie bohaterki łączy gniew, ale jego źródła są diametralnie różne. W rozmowie z CBR Lupita Nyong’o przyznała, że propozycja zagrania dwóch ról jednocześnie była dla niej zaskoczeniem.

Myślę, że ten film w dużej mierze opowiada o koszcie wojny dla wszystkich: tych, którzy walczą, tych, którzy zostają w domu i tych, którzy ją wywołują. Te dwie kobiety doświadczają tego inaczej. Ich gniew wynika z odmiennych przeżyć. Byłam zaskoczona, że mi zaufano.

Wypowiedzi aktorki wpisują się w szersze podejście Nolana do klasycznych opowieści. Reżyser nie skupia się wyłącznie na wydarzeniach znanych z eposu, lecz na ich emocjonalnym i psychologicznym tle. W przypadku Heleny i Klitajmestry oznacza to odejście od jednowymiarowych interpretacji znanych z wcześniejszych adaptacji.

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O czym jest Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, antycznego króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Superprodukcja Christophera Nolana trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią m. in. Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (Sinon), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

Źródło: cbr.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe