Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy przybywaj! Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Przede wszystkim powraca do nas He-Man! Poza tym na Disney+ trafią Hopnięci, a Netflix zaserwuje nam nowy dokument o Michaelu Jacksonie.

Nowości na Netflix

Michael Jackson: Werdykt (03.06)

Ten 3-częściowy serial dokumentalny, opowiedziany przez kluczowych uczestników procesu obecnych na sali sądowej, odsłania kulisy sprawy Michaela Jacksona i przygląda się jego owianemu kontrowersjami dziedzictwu.

Poldi (04.06)

Od ulicznego gracza do mistrza świata, od dziecka polskich imigrantów do „Księcia Poldiego” z Kolonii — Lukas Podolski zapisał się złotymi zgłoskami w historii niemieckiego futbolu, a przy okazji został bohaterem tłumów, który do dzisiaj jest jednym z najbardziej uwielbianych i autentycznych piłkarzy w Niemczech. Choć nadal zawodowo gra w Polsce, to z sukcesem odnajduje się także jako biznesmen. Dokument Netflix o Lukasie Podolskim opowiada o kresie jego futbolowej kariery i odsłania nieznane karty z życia wyjątkowego człowieka oraz sportowca.

O psie, który jeździł koleją (01.06)

Życie Zuzi (Liliana Zajbert), której tata Piotr (Mateusz Damięcki) pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo – niezwykły pies-podróżnik. Wyjątkowy owczarek, którego wyprawy pociągiem są sensacją i hitem internetu, z miejsca zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki. Niestety, zazdrosny o sławę Lampo Dyrektor (Adam Woronowicz) robi wszystko, żeby pozbyć się psa ze swojej stacji. Kiedy mu się to udaje, rozdzielona z ukochanym pupilem Zuzia zaczyna chorować. Chociaż wszyscy starają się jej pomóc, szybko staje się jasne, że tylko bliskość i przyjaźń czworonoga mogą być lekarstwem, którego dziewczynka tak bardzo potrzebuje.

W blasku ekranu (01.06)

Koleżanka z klasy (Brigette Lundy-Paine) pokazuje mieszkającemu na przedmieściach nastoletniemu Owenowi (Justice Smith) nadawany w nocy tajemniczy program telewizyjny, który pokazuje niezwykły świat znajdujący się poza tym, jaki znają. W bladym blasku telewizora postrzeganie rzeczywistości przez Owena zaczyna się zmieniać.

Kobieta z portu (05.06)

Film opowiada o śledztwie prowadzonym przez detektyw Annę Ripoll (Candela Peña). W barcelońskim porcie znajduje ona związaną i zakneblowaną kobietę (Ana Rujas), która nie wie, jak się tu znalazła i kim jest. Annie pomaga detektyw Quique Zárate (Pol López) i razem ścigają się z czasem, aby poznać tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci.

Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały (07.06)

Dokument o drodze reprezentacji Brazylii na Mistrzostwa Świata w 1994 r., zawierający wywiady i niepublikowane wcześniej nagrania zarejestrowane przez samych piłkarzy.

Nowości na Disney+

Hopnięci (03.06)

Film przygodowy wytwórni Disney i Pixar Hopnięci opowiada o miłośniczce zwierząt Malwinie, która za pomocą nowoczesnej technologii przesyła swoją świadomość do robotycznego bobra, dzięki czemu może rozmawiać ze zwierzętami i odkrywa, że ich świat rządzi się swoimi prawami. U boku charyzmatycznego bobra – króla Karola – oraz lokalnej społeczności dzikiej przyrody, Malwina wyrusza na pełną przygód misję. Dokonując niesamowitych odkryć, nastolatka musi zjednoczyć całe królestwo zwierząt, aby stawić czoła nadchodzącemu zagrożeniu ze strony ludzi.

Bez litości (01.06)

W filmie „Bez litości” Denzel Washington gra McCalla, człowieka, który odciął się od tajemniczej przeszłości, by rozpocząć nowe, spokojne życie. Ale kiedy spotyka Teri (Chloë Grace Moretz), młodą dziewczynę, zmuszoną do współpracy przez niebezpiecznych rosyjskich gangsterów, nie może pozostać bezczynny – musi jej pomóc. Uzbrojony w pewne umiejętności, które pozwalają mu zemścić się na każdym, kto jest okrutny wobec bezbronnych ludzi, McCall rezygnuje z narzuconej sobie izolacji, by zaprowadzić sprawiedliwość.

Bez litości 2 (01.06)

Emerytowany tajny agent Robert McCall (Denzel Washington) powraca, by w wyszukany, charakterystyczny dla siebie sposób, walczyć o sprawiedliwość. Jest nieustraszony, inteligentny, a jego sprawność fizyczna sprawia, że dostaje to, czego chce. A chce sprawiedliwości.

Góra Dantego (01.06)

Harry wraz z żoną bada wulkany. Pracują razem w Ameryce Południowej, gdzie przy erupcji wulkanu ginie jego żona. Mężczyzna załamany oddaje się całkowicie swojej pracy. Kierownictwo namawia go na urlop, ten jednak nie ma na niego ochoty i jedzie do Cascade Mountains, gdzie są podejrzenia, że Góra Dantego, nieczynny wulkan, budzi się ze snu. Harry przeczuwa, że wulkan wybuchnie, nikt mu jednak nie chce wierzyć. A jeśli ma rację?

Maria, królowa Szkotów (01.06)

Barwna opowieść o burzliwym życiu charyzmatycznej Marii Stuart. W wieku 16 lat została królową Francji, dwa lata później owdowiała. Sprzeciwiając się tradycji, odmówiła ponownego zamążpójścia. Wróciła do Szkocji, gdzie odzyskała należny jej tron. Ale Szkocja i Anglia była wówczas pod władaniem królowej Elżbiety I. Obie królowe obserwowały swe poczynania z lękiem i fascynacją. Rywalki w miłości i władzy, silne kobiety w męskim świecie, toczyły podstępną grę, w której stawką była władza. I niezależność. Żadna z nich nie godziła się na rolę marionetki. Maria utrzymywała, że tron Anglii należy się jej, uznając suwerenność Elżbiety. Zdrada, rebelia i spiski na obu tronach zmieniły bieg historii.

Nowości na Prime Video

Legenda Vox Machiny sezon 4 (03.06)

W 4. sezonie przenosimy się rok po wydarzeniach związanych z Chroma Conclave. Vox Machina rozdzieliła się, poszukując miłości, rodziny i własnego celu. Jednak jak zawsze, wezwanie do przygody jest tuż za rogiem. Gdy budzi się dawno uśpione, zagrażające całemu królestwu zło, bohaterowie muszą ponownie się zjednoczyć, by stawić czoła epickiemu przeciwnikowi.

Farma Clarksona sezon 5 (03.06)

Farma Clarksona powraca, a w obliczu rządowego budżetu, który wywołuje oburzenie wśród brytyjskich rolników, Jeremy dochodzi do wniosku, że potrzebne są poważne zmiany, aby gospodarstwo działało sprawniej. Jednak podczas gdy farma stawia na nowoczesne technologie — co prowadzi do pierwszego w życiu zagranicznego wyjazdu Kaleba — na Diddly Squat nadciągają jeszcze większe wydarzenia, które okażą się znacznie większym wyzwaniem.

Legalna blondynka (01.06)

Elle Woods (Reese Witherspoon) to śliczna kalifornijska blondynka, najpopularniejsza dziewczyna w szkole i piątkowa uczennica z gronem doborowych przyjaciółek i najprzystojniejszym chłopakiem w campusie. Czy można mieć więcej szczęścia? Kiedy więc Warner Huntington III (Matthew Davis) nagle z nią zrywale i zaczyna studiować prawo na Harvardzie, Elle bierze sprawy w swoje perfekcyjnie wymanicurowane dłonie. Także zostaje przyjęta na Harvard! Czy teraz odzyskanie Warnera będzie już łatwe? Niestety! Elle musi stoczyć jedną z najtrudniejszych batalii swego życia – za miłość, honor, sprawiedliwość i szacunek należny blondynkom na całym świecie!

Legalna blondynka 2 (01.06)

Elle Woods, pracująca obecnie w prestiżowej kancelarii prawniczej, przygotowuje się do ślubu z mężczyzną swego życia. Gdy jednak dowiaduje się, że mama jej ukochanego pieska chihuahua o imieniu Bruister jest zamknięta w laboratorium i testowane są na niej kosmetyki, stawia na szali całą swoją karierę i szczęście osobiste. Oburzona, wyrusza do Waszyngtonu, aby tam prowadzić kampanię na rzecz ochrony praw zwierząt … i, przy okazji, na rzecz szacunku dla blondynek. Czy uda jej się uratować mamę Bruistera, „przerobić” polityków i zdążyć na swój ślub?

Legalne blondynki (01.06)

Annie i Izzy (Milly i Becky Rosso), młode blond kuzynki Elle Woods przenoszą się z Anglii do Kalifornii myśląc, że ich różowiutkie ubrania, małe pieski i wrodzona inteligencja sprawią, że wbiją się w otoczenie i poczują jak w domu. Nastolatki szybko odkrywają jednak, że od obowiązkowych mundurków i skoncentrowanej na żądzy pieniądza strukturze nowej szkoły dzieli je wielka przepaść. Kiedy władza ośrodka stara się wrobić siostry w zbrodnię, której nie popełniły, Izzy i Annie muszą wykorzystać swój spryt i urok, by oczyścić swoje imiona i udowodnić, że w klasie, jak i na sali sądowej nie można lekceważyć potęgi blondynek!

Więzień labiryntu: Lek na śmierć (05.06)

Thomas (Dylan O’Brien) przewodzi grupie zbiegłych Streferów w ich ostatniej misji. By ocalić przyjaciół, muszą przeniknąć do legendarnego Ostatniego Miasta – kontrolowanego przez organizację „Dreszcz labiryntu”, który może okazać się najbardziej niebezpieczny z dotychczasowych. Każdy, kto z niego wyjdzie cało, pozna odpowiedź na pytanie, które Streferzy stawiają sobie od chwili, gdy znaleźli się w pierwszym labiryncie.

Więzień labiryntu: Próby ognia (05.06)

Może i wydostali się z labiryntu, lecz teraz stoi przed nimi jeszcze większe wyzwanie: Thomas (Dylan O’Brien) i jego przyjaciele Streferzy muszą odnaleźć wskazówki dotyczące tajemniczej organizacji znanej jako WCKD. Droga wiedzie ich poprzez odludne pustkowie najeżone niewyobrażalnymi niebezpieczeństwami. Tajemnica pogłębia się z każdym krokiem, a Streferzy muszą współpracować, by odkryć swoje przeznaczenie i przetrwać.

Nowości na SkyShowtime

Morfeusz (02.06)

Morfeusz opowiada historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność oraz bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

Trio (01.06)

Oryginalny szwedzki serial dramatyczny Trio powstał na podstawie bestsellerowej powieści Johanny Hedman. Hugo jest mężczyzną w średnim wieku, gdy odnajduje go młoda dziewczyna – owoc związku pary, z którą przed laty żył w relacyjnym trójkącie. Spotkanie sprawia, że przenosi się myślami do czasów, gdy tuż przed rozpoczęciem studiów przeprowadził się do Sztokholmu i zamieszkał z rodziną Stillerów. To tam poznał Thorę oraz jej nieodłącznego partnera Augusta. Hugo został wówczas wciągnięty w skomplikowaną i pełną pasji relację, która na zawsze zmieniła jego życie. Dwie dekady później przeszłość wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Czy Hugo w końcu odważy się odzyskać wszystko, co utracił? W serialu występują: August Wittgenstein, Felix Sandman, Seth Manteus, Rebecka Harper oraz Nina Zanjani.

Premiery kinowe

Władcy Wszechświata

Po piętnastu latach nieobecności Miecz Mocy sprowadza księcia Adama z powrotem do Eternii, gdzie odkrywa, że jego ojczyzna legła w gruzach pod okrutnymi rządami Skeletora. Aby ocalić swoją rodzinę i świat, Adam musi połączyć siły ze swoimi najbliższymi sojusznikami, Teelą i Duncanem/Man-At-Armsem, i przyjąć swoje prawdziwe przeznaczenie jako He-Man – najpotężniejszy człowiek we wszechświecie.

Straszny film

Dwadzieścia sześć lat po tym, jak udało im się ujść z życiem przed zamaskowanym zabójcą przypominającym Ghostface’a, legendarna czwórka ponownie staje się celem tajemniczego mordercy. Cindy, Brenda, Ray i Shorty muszą jeszcze raz połączyć siły, gdy wokół nich zaczynają mnożyć się kolejne absurdalne i krwawe sytuacje. Film w satyryczny sposób wyśmiewa współczesne kino grozy próbujące odświeżyć znane marki. Obok powracających bohaterów pojawiają się nowe postacie, a całość pełna jest przekraczającego granice humoru i nawiązań do popkultury.