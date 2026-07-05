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Problemy wokół wielkiej ekranizacji Paramountu. Autorka bestselleru odcina się od filmu

Mikołaj Lipkowski, 6 lipca 2026

Jedna z najbardziej wyczekiwanych ekranizacji fantasy 2027 roku – Dzieci krwi i kości – znalazła się w centrum nieoczekiwanej afery. Tomi Adeyemi, autorka bestsellerowej powieści, na podstawie której powstał film, publicznie odcięła się od produkcji i zapowiedziała, że nie zamierza jej nawet obejrzeć.

Filmowa adaptacja Dzieci krwi i kości od studia Paramount miała być początkiem nowej kinowej franczyzy fantasy. Projekt od początku zapowiadał się imponująco – za kamerą stanęła Gina Prince-Bythewood, a w obsadzie znaleźli się m.in. Idris Elba, Chiwetel Ejiofor, Damson Idris, Viola Davis i Amandla Stenberg. Na kilka miesięcy przed premierą produkcja mierzy się jednak z nieoczekiwanym kryzysem wizerunkowym, którego źródłem są słowa samej autorki książkowego pierwowzoru.

Autorka Dzieci krwi i kości odcina się od produkcji

Tomi Adeyemi opublikowała w mediach społecznościowych serię wpisów, w których wyjaśniła, dlaczego od dłuższego czasu nie promuje filmu powstającego na podstawie jej powieści. Pisarka przyznała, że świadomie zdystansowała się od projektu i nie planuje oglądać gotowej produkcji. Na swoim TikToku napisała:

Jest powód, dla którego nie publikuję nic o ekranizacji mojej książki. To wszystko, co mogę teraz powiedzieć. Nie widziałam filmu i nie zamierzam go oglądać. Przez długi czas było mi bardzo trudno o tym milczeć.

@tomi.adeyemi ✨🐉 for everyone’s who’s been asking – i’m answering this question once and for all. #childrenofbloodandbone #tomiadeyemi #booktok #blackbooktok ♬ original sound – shaalo_

Adeyemi nie zdradziła, co dokładnie wydarzyło się podczas prac nad ekranizacją. Zasugerowała jednak, że za kulisami dochodziło do sytuacji, które były dla niej wyjątkowo bolesne. W odpowiedzi na komentarz jednego z fanów napisała, że nie chce już cierpieć i pozwalać na ataki zza kulis. Jeszcze większe poruszenie wywołał opublikowany przez nią zrzut ekranu wiadomości, którą miała wysłać do Amandli Stenberg, odtwórczyni jednej z głównych ról.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest książka Dzieci krwi i kości?

Niegdyś kraina Orisza tętniła życiem i magiczną mocą, ale to już przeszłość. Teraz, pod rządami bezwzględnego władcy, magowie są ofiarami okrutnych prześladowań. Zélie straciła matkę, a jej lud – wszelką nadzieję. Kiedy jednak nadarza się okazja, aby pokonać monarchę, dziewczyna nie zamierza się poddać! Z pomocą zbuntowanej księżniczki planuje przechytrzyć następcę tronu, który chce położyć kres istnieniu magii. Orisza to niebezpieczna kraina, królestwo złowrogich śnieżnych lampartusów i mściwych duchów. Ale największym zagrożeniem dla Zélie jest ona sama, musi bowiem zapanować nad własną mocą i coraz silniejszym uczuciem do wroga…

Źródło: joblo.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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