Cannes 2020 – organizatorzy nadal chcą w jakiejś formie zorganizować festiwal

Z początku – gdy pandemia koronawirusa jeszcze się rozwijała – uznano, że trzeba jeszcze trochę zaczekać przed podjęciem decyzji. Ostatecznie rzecz jasna Cannes musiało zostać oficjalnie przełożone. Przypominamy treść wiadomości:

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020