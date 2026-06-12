Pixar powraca z nową animacją! Gatto na pierwszej zapowiedzi i plakacie

Gatto otrzymało właśnie pierwszą zapowiedź oraz plakat. Wiemy także, kto wystąpi w głosowej obsadzie animacji.

Być może umknęła was informacja, że Pixar w czerwcu zeszłego roku ogłosił nową animację. Gatto, bo tak właśnie brzmi tytuł produkcji, zostanie wyreżyserowany przez Enrico Casarosa, który na swoim koncie ma Lucę czy La Lunę. Producentem została natomiast Andrea Warren, również związana z Lucą. Duet twórców ponownie zabierze nas do słonecznych Włoch.

Akcja filmu toczyć się ma w malowniczej Wenecji. Po wielu latach spędzonych w tym unikalnym mieście, czarny kot o imieniu Nero zaczyna się zastanawiać, czy dokonał właściwych wyborów w swoim życiu. Nie potrafi pływać, a na dodatek zaciągnął dług u wpływowego kociego mafiosa. Gdy sytuacja wydaje się bez wyjścia, na jego drodze pojawia się Maya, uliczna artystka, która postanawia przygarnąć go, mimo jego oporów. Dzięki niej Nero powoli odkrywa nowy sens istnienia.

Pierwszy zwiastun Gatto

W sieci zadebiutowała wczoraj pierwsza zapowiedź Gatto. Jest to właściwie krótka scena z filmu, dzięki której możemy bliżej poznać dwóch bohaterów filmu, Nero i Rocco. Wiemy również, kto udzieli im głosu. Mark Ruffalo wcieli się w Nero, czyli naszego głównego bohatera, a Laurence Fishburne sportretuje natomiast Rocco, bezwzględnego kociego bossa mafijnego.

Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że nie jest to typowa produkcja Pixara. Gatto jest bowiem animacja ręcznie malowaną, a nie stworzoną przy użyciu CGI. Oprócz krótkiego teasera otrzymaliśmy także plakat, który znajdziecie pod zapowiedzią. Planujecie już wizytę w kinie na Gatto?

Co jeszcze wiadomo o filmie?

Gatto będzie pierwszą ręcznie malowaną animacją studia. Jak do tej pory korzystano tylko i wyłącznie z CGI. Jest to naprawdę ogromna zmiana dla Pixara, ale jesteśmy bardzo ciekawi, co wyjdzie z tego nietypowego eksperymentu studia.

Premiera filmu na chwilę obecną zaplanowana jest na 5 marca 2027 roku.

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Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne