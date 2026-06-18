Ekipa powraca do kin w 100 dni: Misja Zeus. Zwiastun teaserowy sequela 100 dni do matury
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów. Prezentujemy teaser filmu „100 dni: Misja Zeus” — kontynuacji, w której Kapsel i jego ekipa wracają, ale tym razem stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Przed nimi misja, która wykracza daleko poza szkolne mury.
„100 dni: Misja Zeus” zapowiadane jest jako pełna akcji i humoru młodzieżowa komedia akcji, która rozwija świat znany z pierwszej części i prowadzi bohaterów w zupełnie nowym kierunku. Tym razem nie chodzi już o maturę, ale o znacznie większą sprawę — misję, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. Kapsel i jego drużyna zostają wciągnięci w niebezpieczną grę, w której liczą się spryt, odwaga i współpraca. „100 dni: Misja Zeus” to historia o dorastaniu do wyzwań, presji, by nadążyć za światem i o potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli. Film łączy energię kina rozrywkowego z emocjonalną prawdą o młodych ludziach, którzy próbują udowodnić sobie i innym, że są gotowi na więcej — nawet jeśli sami nie mają jeszcze tej pewności.
Za reżyserię sequela odpowiada Mikołaj Piszczan, a scenariusz przygotował Łukasz Zdanowski. Na ekranie ponownie zobaczymy młodych twórców internetowych i influencerów, którzy zadebiutowali w pierwszej części (m.in. Bartosz Laskowski, Pola Sieczko, Hanna Puchalska, Bartosz Kubicki), a także uznanych aktorów (m.in. Jacek Koman, Michał Sikorski), nadających tej historii dodatkowy wymiar. Część zdjęć do filmu zrealizowano na terenie Parku Rozrywki Energylandia — jednej z największych atrakcji turystycznych w Polsce — która stała się tłem wybranych scen nowej produkcji. Dzięki temu świat „100 dni” staje się jeszcze większy, bardziej widowiskowy i bardziej filmowy, zachowując jednocześnie to, co było siłą pierwszego filmu: emocje, humor i bliskość doświadczeniom młodych widzów.
Premiera filmu „100 dni: Misja Zeus” została zaplanowana na 11 września 2026 roku.
Zwiastun teaserowy pokazuje, czego widzowie mogą spodziewać się po nowym filmie — większej skali, bardziej dynamicznej akcji i ekscytującej przygody. Powracają bohaterowie, których publiczność poznała i pokochała w pierwszej części, ale pojawią się też nowe postaci, nowe napięcia i świeża energia. To opowieść o drużynie, która nie jest idealna, ale właśnie dzięki swoim różnicom ma szansę zmierzyć się z wyzwaniem większym od niej samej.
źródło: informacja prasowa / ilustracja: kadr ze zwiastuna 100 dni: Misja Zeus
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬