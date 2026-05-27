Enola Holmes wraca! Zobacz zwiastun trzeciej części! Szykuje ślub głównej bohaterki

Netflix opublikował pierwszy zwiastun filmu Enola Holmes 3. Nowa odsłona serii ponownie połączy kryminalną zagadkę z przygodą i romansem, a tym razem Enola stanie przed wyjątkowo osobistym wyzwaniem – własnym ślubem i próbą uratowania Sherlocka Holmesa.

Seria Enola Holmes okazała się jednym z największych przygodowych hitów Netflixa ostatnich lat. Produkcje z Millie Bobby Brown zdobyły ogromną popularność dzięki połączeniu detektywistycznej intrygi, humoru i lekkiego klimatu inspirowanego klasycznymi historiami o Sherlocku Holmesie. Trzecia część ma jednak podnieść stawkę jeszcze wyżej, bo nowa sprawa będzie bardziej niebezpieczna i emocjonalna niż kiedykolwiek wcześniej.

Enola Holmes szykuje się do ślubu

Nowy zwiastun ujawnia, że relacja Enoli i Tewkesbury’ego wchodzi na zupełnie nowy etap. Bohaterowie planują ślub, ale – zgodnie z tradycją tej serii – spokojne życie bardzo szybko zamienia się w chaos. Wszystko komplikuje się, gdy tytułowa bohaterka dowiaduje się, że Sherlock został schwytany. Henry Cavill ponownie wciela się w Sherlocka Holmesa, ale tym razem legendarny detektyw sam staje się częścią zagadki. Enola rusza mu na ratunek, co prowadzi ją do kolejnego niebezpiecznego śledztwa. Netflix zapowiada, że będzie to najbardziej skomplikowana sprawa w całej serii.

Oficjalny opis filmu

Detektyw Enola Holmes szuka przygód na Malcie, gdzie jej ambicje zawodowe wchodzą w konflikt z marzeniami w trakcie najbardziej zawiłej i najgroźniejszej sprawy w jej karierze.

O czym opowiada Enola Holmes?

Enola Holmes to detektywistyczny film młodzieżowy z 2020 roku, w którym Millie Bobby Brown wciela się w tytułową bohaterkę, nastoletnią siostrę słynnego detektywa epoki wiktoriańskiej, Sherlocka Holmesa. Film wyreżyserował Harry Bradbeer, a scenariusz napisał Jack Thorne, adaptując pierwszą powieść z serii The Enola Holmes Mysteries autorstwa Nancy Springer.

W filmie, Enola wyrusza do Londynu, by odnaleźć zaginioną matkę, ale szybko zostaje wciągnięta w ekscytującą przygodę. Łączy siły z uciekającym lordem, by rozwiązać zagadkę, która zagraża całemu krajowi. Oprócz Millie Bobby Brown w filmie wystąpili również Sam Claflin, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe