Toy Story 5 na finałowym zwiastunie. Zabawki przed kolejnym wyzwaniem

Pixar udostępnił finałowy zwiastun filmu Toy Story 5 przed zbliżającą się premierą, a także nowy zestaw plakatów przygotowanych dla formatów IMAX, ScreenX i RealD 3D.

Do premiery Toy Story 5 (19 czerwca) pozostało już tylko nieco ponad trzy tygodnie. Fani kultowej serii nie mogą już doczekać się kolejnych perypetii grupy zabawek. W sieci zadebiutował już finałowy zwiastun animacji, a dzięki wypowiedziom jej twórców, poznaliśmy kolejne fakty na jego temat.

Finałowy zwiastun filmu

Opublikowany został finałowy już zwiastun filmu Toy Story 5. Możemy na nim zobaczyć jak Woody, Buzz Astral, Jessie i reszta ekipy ponownie łączą siły podczas misji mającej na celu skonfrontowanie się z Lilypad — nowym inteligentnym tabletem mającym własne pomysły na to, jak najlepiej pomóc Bonnie w zdobyciu nowych przyjaciół.

Otrzymaliśmy także serię nowych plakatów. Dodatkowo, poinformowano, że Bad Bunny, zaliczy epizod dubbingowy w nadchodzącym filmie. Wcieli się w nową postać — Pizzę w Okularach Przeciwsłonecznych. Pixar potwierdził również, że Alan Cumming dołączył do obsady w epizodycznej roli. Użyczy głosu Złemu Bullseye’owi — alter ego Bullseye’a z dziecięcych zabaw.

Choć zwiastuny przedstawiają Lilypad jako antagonistkę, współreżyserka filmu, McKenna Harris wyjaśniła, dlaczego niekoniecznie tak jest.

Wiele osób w studiu chciało, żeby była złoczyńcą, i bardzo trudno było znaleźć odpowiedni balans, ponieważ wszyscy podchodzimy do urządzeń z ogromnym bagażem emocji. Ostatecznie to po prostu nie miało sensu. Nie pozbędziemy się tych urządzeń, bez względu na to, jak bardzo byśmy próbowali. Zawsze będę mieć przy sobie telefon. Prawdopodobnie zawsze będę od niego trochę uzależniona. Dlatego wydawało się właściwe, by zabawki również musiały zmierzyć się z tą niejednoznacznością.

Co jeszcze wiemy o Toy Story 5?

W filmie usłyszymy stare głosy, tak jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena. Jeśli chodzi o nowych członków obsady, ujawniono, że w Smarty Pants wcieli się Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W filmie ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, ale na chwilę obecną nie wiadomo, kto im użyczy głosu.

W rozmowie z Variety, reżyser Andrew Stanton, wyjaśnił m. in. nową łysinę Woody’ego.

Ma teraz nowy cel i nie jest już oddany jednemu dziecku. Jest w terenie i przestał się zamartwiać. Ta łysina symbolizuje, że jest po prostu zużyty przez to, że nie dba już tak bardzo o samego siebie — robi tylko wszystko, co trzeba, by ratować zabawki, nawet najbrudniejszą robotę. —

Stanton opowiedział też, że podczas tworzenia filmu nie wykorzystano sztucznej inteligencji.

Od samego początku Pixara korzystaliśmy z uczenia maszynowego, jeśli chodzi o okazjonalne pomaganie w różnych zadaniach, ale zawsze chodziło o usprawnienie narzędzi. Nie interesuje mnie nic poza mądrzejszą i szybszą współpracą z innym artystą.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe