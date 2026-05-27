Emily Blunt o filmie Dzień objawienia. „To naprawdę oryginalna historia sci-fi”

W związku ze zbliżającą się premierą filmu Dzień objawienia, w sieci zadebiutował specjalny materiał, w którym Emily Blunt opowiada o swojej bohaterce.

Już 12 czerwca Steven Spielberg powróci do kin po czteroletniej przerwie. Co więcej, legendarny reżyser, powróci w nim do gatunku sci-fi. Jako, że premiera jest coraz bliżej, do sieci trafił nowy materiał wideo, który zdradza nam nieco więcej na temat bohaterki, w którą wciela się Emily Blunt.

Co przedstawia nowy materiał?

Emily Blunt (Diabeł ubiera się u Prady 2) gra jedną z głównych ról w filmie Dzień objawienia. Aktorka, nie pierwszy raz gra w gatunku sci-fi i wielkim blockbusterze. Jej debiut w produkcji Stevena Spielberga zwrócił na nią jednak o wiele większą uwagę. Teraz, gwiazda miała okazję zdradzić co nieco na temat jej roli w nadchodzącym widowisku.

Najnowsza zapowiedź to materiał zza kulis, który jednocześnie pokazuje nowe fragmenty filmu. Pozwala on Blunt zdradzić kilka szczegółów dotyczących jej bohaterki, Margaret. Jak podkreśla sama aktorka, w filmie nic nie będzie oczywiste, ani kalką z innych produkcji science-fiction. Ma to być doświadczenie zupełnie inne niż wszystko, co widzowie widzieli wcześniej.

Ten film to niezwykle oryginalna historia science-fiction o idei istnienia pozaludzkiego życia na innych światach — o tym, że nie jesteśmy sami. Margaret nagle zostaje obdarzona zdolnościami, których nigdy wcześniej nie miała. Ona i Daniel stają się strażnikami sekretu, który może zmienić świat. Z tego powodu są ścigani przez najwyższe szczeble tajemniczego rządowego aparatu, który próbuje powstrzymać ich przed ujawnieniem prawdy światu. Te niezwykłe dary, które otrzymali, wystawiają na próbę wartości bohaterów i ich wiarę w to, co jest możliwe.

She has an ability like no other. Emily Blunt is Margaret in Disclosure Day. Only in theaters 06.12.26. pic.twitter.com/7dVquRTueH — Disclosure Day (@disclosureday) May 26, 2026

Co jeszcze wiemy o filmie Dzień objawienia?

Nadchodząca produkcja sci-fi została wyreżyserowana przez Stevena Spielberga. Oparta jest na scenariuszu Davida Koeppa, napisanym na podstawie historii stworzonej przez samego Spielberga. W filmie w głównych rolach występują Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson oraz Colman Domingo. Zdjęcia realizowano od lutego do maja 2025 roku w Nowym Jorku, New Jersey oraz Atlancie. Premiera filmu została zaplanowana przez Universal Pictures na 12 czerwca 2026 roku.

W filmie, „prezenterka pogody wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Zaczynają się spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi. Analityk ds. cyberbezpieczeństwa, Daniel, orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie wie jak to możliwe, rozumie ten język i może przetłumaczyć go na angielski. Jego zdaniem ludzkość ma prawo poznać prawdę, więc postanawia upublicznić przesłanie od obcych. Ta decyzja prowadzi go do konfliktu ze stroną rządową. Reprezentuje ją agent Scanlon, który nie cofnie się przed niczym, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe