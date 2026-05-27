Primetime na pierwszej zapowiedzi. Robert Pattinson jako Chris Hansen

W sieci zadebiutowała właśnie pierwsza zapowiedź nowego filmu studia A24 z Robertem Pattinsonem w roli głównej, pt. Primetime.

W ostatnich latach studio A24 dało się poznać jako źródło jednych z najciekawszych filmów w katalogu premier kinowych. Dream scenario, Bracia ze stali, Civil war, Inny człowiek, Brutalista, czy Wielki Marty, to tylko niektóre z nich. Niebawem do tego grona dołączy film Primetime, który właśnie doczekał się pierwszej zapowiedzi.

Co przedstawia zwiastun?

Studio A24 zaprezentowało pierwszą zapowiedź filmu Primetime. Nadchodzący dramat z Robertem Pattinsonem w roli głównej, opowie o początkach programu Chrisa Hansena To Catch a Predator. Zwiastun, utrzymany w formie podzielonego ekranu, sugeruje, że film pokaże początki pracy Hansena nad telewizyjnym show.

Pattinson wypowiada kwestie doskonale znane wszystkim widzom To Catch a Predator — pytania, które Hansen zadawał swoim rozmówcom po przyłapaniu ich kamerą na rzekomej próbie spotkania z dzieckiem. „Co by się stało, gdybym tu nie był? Widzisz, jak to wygląda, prawda? Ostatecznie człowiek musi ponosić odpowiedzialność za decyzje, które podejmuje. Zgadzasz się?”.

Telewizyjny gospodarz grany przez Pattinsona mówi: „Ogląda pan telewizję? Jest coś, co powinien pan wiedzieć. Nazywam się Chris Hansen z Dateline NBC — i właśnie stał się pan częścią historii telewizji.”

Co jeszcze wiemy o Primetime?

W 2024 roku pojawiły się pierwsze wzmianki o filmie reżysera Ren Faire, Lance’a Oppenheima. W tamtym czasie nie potwierdzono jeszcze, że bohaterem historii będzie Hansen. Fabułę opisywano jedynie jako opowieść o „dziennikarzu, który stawia czoła przestępczemu podziemiu i na zawsze zmienia telewizję”.

To Catch a Predator to oczywiście program kryminalny emitowany w ramach Dateline NBC, dokumentujący działania Hansena mające na celu demaskowanie domniemanych drapieżców seksualnych polujących na dzieci, przy współpracy z organami ścigania i zespołem podstawionych osób udających nieletnich w internecie.

W Primetime występują również Merritt Wever, Skyler Gisondo oraz Phoebe Bridgers. Film trafi do kin jesienią, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Oppenheim wyreżyserował film na podstawie scenariusza Ajona Singha, a producentami są Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Robert Pattinson, Brighton McCloskey, Lars Knudsen i Tyler Campellone.

First look at Robert Pattinson as pedophile hunter Chris Hansen in ‘PRIMETIME’.



In theaters later this year. pic.twitter.com/z17iUKxVff — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 27, 2026

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe