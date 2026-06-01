Gwiazda Deadpool & Wolverine chce wrócić do MCU. „Jej historia jeszcze się nie skończyła”

Choć Cassandra Nova zginęła w finale Deadpool & Wolverine, Emma Corrin nie zamierza żegnać się z Marvel Studios. Aktorka otwarcie przyznała, że chętnie wróciłaby do MCU i ma nawet własny pomysł na kontynuowanie historii jednej z najpotężniejszych mutantów pokazanych na ekranie.

Deadpool & Wolverine przyniósł fanom Marvela mnóstwo niespodzianek, ale jedną z największych była bez wątpienia Cassandra Nova. W interpretacji Emmy Corrin złowroga siostra Profesora X błyskawicznie stała się jedną z najciekawszych antagonistek ostatnich lat. Mimo że film sugerował definitywne zakończenie jej historii, sama aktorka uważa, że Marvel ma jeszcze wiele możliwości wykorzystania tej postaci.

Emma Corrin nie chce kończyć przygody z Marvelem. Deadpool to miał być początek

W rozmowie z Variety aktorka została zapytana, czy byłaby zainteresowana powrotem do roli Cassandry Novy. Odpowiedź była jednoznaczna.

Absolutnie tak, w 100 procentach. Myślę, że jej historia jeszcze się nie skończyła.

To kolejny sygnał, że nawet pozornie zamknięte wątki w MCU mogą w każdej chwili powrócić dzięki multiwersum.

Aktorka ma własny pomysł na spin-off

Corrin poszła jednak o krok dalej i zaproponowała Marvelowi dość nieoczywisty kierunek. Chciałaby zobaczyć produkcję skupioną na relacji Cassandry Novy i Charlesa Xaviera.

Chciałabym zobaczyć film o Profesorze X i Cassandrze Novie budujących relację. Taki komediowy film o rodzeństwie w stylu Bracia przyrodni. Zróbcie to!

Pomysł może brzmieć absurdalnie, ale biorąc pod uwagę kierunek, w jakim MCU coraz częściej eksperymentuje z gatunkami, trudno całkowicie go wykluczyć.

O filmie Deadpool & Wolverine (2024)

Deadpool & Wolverine to należąca do tzw. V Fazy MCU kontynuacja dylogii Deadpool oraz film, który wprowadza postać Pyskatego Najemnika do Kinowego Uniwersum Marvela po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Jest to również pierwszy film kinowy MCU o superbohaterach z kategorią wiekową R (dla dorosłych). W tytułowych herosów-antybohaterów wcielili się Ryan Reynolds i Hugh Jackman.

Film trafił do kin 26 lipca 2024 roku i okazał się jednym z największych przebojów box-office. Superprodukcja adaptująca komiksy Marvela zarobiła na całym świecie 1,34 miliarda dolarów. Wynik ten plasuje film na drugim miejscu w światowym box-office w 2024 roku oraz ustanawia rekord dla produkcji filmowej z kategorią wiekową R (dla dorosłych).

Deadpool & Wolverine od 12 listopada 2024 roku oglądać można również w streamingu na Disney+. Film Marvela dostępny jest również w Polsce na nośnikach DVD i Blu-ray.

Źródło: cosmicbook.news / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe