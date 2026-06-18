Jurassic World Dominion najdroższym filmem w historii? Nowe dane mówią o astronomicznym budżecie

Po latach spekulacji ujawniono nowe informacje dotyczące kosztów produkcji Jurassic World Dominion. Według dokumentów finansowych film miał pochłonąć aż 658 milionów dolarów, co uczyniłoby go najdroższą produkcją w historii kina.

Budżety największych hollywoodzkich widowisk od lat budzą ogromne emocje, ale najnowsze doniesienia dotyczące Jurassic World Dominion mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych obserwatorów branży. Jak wynika z dokumentów podatkowych, do których dotarł magazyn Fortune, Universal Pictures mogło wydać na realizację filmu aż 658 milionów dolarów. Jeśli dane są prawidłowe, oznaczałoby to pobicie dotychczasowego rekordu należącego do Gwiezdnych wojen: Przebudzenia Mocy.

Pandemia mocno podniosła koszty Jurassic World Dominion

Jednym z głównych powodów gigantycznego budżetu były zdjęcia realizowane w czasie pandemii COVID-19. Obsada i ekipa przez wiele miesięcy funkcjonowały w specjalnie przygotowanej „bańce bezpieczeństwa” w pobliżu Pinewood Studios. Koszty zakwaterowania, testów oraz dodatkowych zabezpieczeń znacząco wpłynęły na końcowy rachunek produkcji. Warto jednak zaznaczyć, że film otrzymał około 127 milionów dolarów ulg podatkowych od brytyjskiego rządu. Oznacza to, że realny koszt poniesiony przez studio miał wynieść około 531 milionów dolarów.

Jurassic World Dominion zarobił ponad miliard dolarów na całym świecie, co na pierwszy rzut oka wygląda na ogromny sukces. Tak wysoki budżet sprawia jednak, że rzeczywista rentowność produkcji staje pod znakiem zapytania. Część wcześniejszych analiz wskazywała na znaczące zyski filmu, ale nie uwzględniała pełnych kosztów realizacji. Nowe dane sugerują więc, że jeden z największych hitów 2022 roku mógł nie być aż tak dochodowy, jak początkowo zakładano.

Universal wyciągnął wnioski?

W świetle tych informacji łatwiej zrozumieć decyzję studia o ograniczeniu kosztów kolejnej odsłony serii. Jurassic World: Odrodzenie, które trafiło do kin w 2025 roku, powstało za znacznie mniejsze pieniądze. Według dostępnych informacji budżet filmu wyniósł około 265 milionów dolarów, czyli mniej niż połowę kosztów przypisywanych Dominion Jeśli ujawnione dane okażą się ostatecznie prawdziwe, Jurassic World Dominion zapisze się w historii nie tylko jako jeden z największych hitów ery postpandemicznej, ale również jako najdroższy film, jaki kiedykolwiek powstał.

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O czym jest Jurassic World Dominion?

Jurassic World: Dominion rozgrywa się cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii. Jurassic World Dominion pokaże nigdy nie widziane dinozaury, znakomitą akcję i zadziwiające nowe efekty wizualne.

Źródło: worldofreel.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe