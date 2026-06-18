Sandra Oh może wystąpić w nadchodzącym filmie twórców Wszystko wszędzie naraz

Sandrę Oh skusił nowy projekt twórców Wszystko wszędzie naraz. Aktorka prowadzi obecnie rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu.

Jak najpewniej dobrze wiecie Daniel Kwan i Daniel Scheinert przygotowują obecnie nowy film. Projekt nie otrzymał jeszcze oficjalnego tytułu, ale wiemy już, kto w nim wystąpi. Główną rolę otrzymać miał Matt Damon. Wcielić ma się on w ojca jednego z bohaterów. Bardzo możliwe, że u jego boku pojawi się gwiazda Chirurgów.

Sandra Oh w nowym projekcie twórców Wszystko wszędzie naraz

Według źródeł magazynu Deadline Sandra Oh prowadzi obecnie rozmowy, aby dołączyć do nadchodzącego filmu Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Niestety nie wiemy, w jaką dokładnie postać miałaby się wcielić Oh. Magazynowi nie udało się uzyskać komentarza w tej sprawie od studia Universal czy przedstawicieli aktorki.

Wszystko co do tej pory wiadomo o projekcie

Fabuła filmu skupiać ma się wokół grupy pięciu nastolatków. Według doniesień ma również dotyczyć globalnego ocieplenia, podróży w czasie, a także potencjalnego wątku superbohaterskiego. Akcja toczyć ma się na dwóch płaszczyznach czasowych: jednej osadzonej w latach 80. i drugiej we współczesności. Pierwsza z nich skupić ma się właśnie na wspomnianej grupie nastolatków.

Swojego czasu Daniel Kwan zdradził, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. Budżet filmu wynosić ma aż 150 mln dolarów. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata.

Premiera niezatytułowanego jeszcze projektu została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.

O czym opowiada ostatni film w dorobku twórców?

Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Obsesja Eve