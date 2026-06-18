Sandra Oh może wystąpić w nadchodzącym filmie twórców Wszystko wszędzie naraz

Ekipa powraca do kin w 100 dni: Misja Zeus. Zwiastun teaserowy sequela 100 dni do matury
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
Sandrę Oh skusił nowy projekt twórców Wszystko wszędzie naraz. Aktorka prowadzi obecnie rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu.
Jak najpewniej dobrze wiecie Daniel Kwan i Daniel Scheinert przygotowują obecnie nowy film. Projekt nie otrzymał jeszcze oficjalnego tytułu, ale wiemy już, kto w nim wystąpi. Główną rolę otrzymać miał Matt Damon. Wcielić ma się on w ojca jednego z bohaterów. Bardzo możliwe, że u jego boku pojawi się gwiazda Chirurgów.
Według źródeł magazynu Deadline Sandra Oh prowadzi obecnie rozmowy, aby dołączyć do nadchodzącego filmu Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Niestety nie wiemy, w jaką dokładnie postać miałaby się wcielić Oh. Magazynowi nie udało się uzyskać komentarza w tej sprawie od studia Universal czy przedstawicieli aktorki.
Fabuła filmu skupiać ma się wokół grupy pięciu nastolatków. Według doniesień ma również dotyczyć globalnego ocieplenia, podróży w czasie, a także potencjalnego wątku superbohaterskiego. Akcja toczyć ma się na dwóch płaszczyznach czasowych: jednej osadzonej w latach 80. i drugiej we współczesności. Pierwsza z nich skupić ma się właśnie na wspomnianej grupie nastolatków.
Swojego czasu Daniel Kwan zdradził, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. Budżet filmu wynosić ma aż 150 mln dolarów. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata.
Premiera niezatytułowanego jeszcze projektu została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.
Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.
Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Obsesja Eve
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
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