Danny Boyle uspokaja fanów. Trzecia odsłona 28 lat później powstanie
Agnieszka Ziobrowska,
29 maja 2026
Fani 28 lat później nie muszą martwić się o trzecią odsłonę serii. Danny Boyle ujawnił, kiedy mogą rozpocząć się zdjęcia do filmu.
Druga część 28 lat później okazała się być jednym z najlepszych filmów z całej serii. Produkcja została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez widownię, jak i krytyków. Tytuł na portalu Rotten Tomatoes otrzymał kolejno od jednych i drugich 88 i 92% pozytywnych opinii. Niestety pomimo sukcesu artystycznego, Świątynia kościmarnie poradziła sobie w box office. Film zarobił jedynie 59 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 63 mln dolarów. Ostatnio na ten temat wypowiedziała się nawet Nia DaCosta, czyli reżyserka filmu.
To naprawdę zabawne, bo dosłownie wszystkie wskaźniki, którymi kierujemy się w branży, by ocenić, czy film jest dobry, czy ludzie go lubią i chcą go obejrzeć, osiągnęły niesamowite wyniki, a mimo to nasze wyniki kasowe nie były tak dobre […] Zrobiliśmy świetny film, jestem z niego naprawdę dumny, a widzom się podobał.
Z powodu słabego wyniku finansowego od paru miesięcy w Internecie krążyły plotki, że trzecia część może w ogóle nie powstać. Jakiś czas temu z kolei Alfie Williams, który wcielał się w Alfiego, zamieścił na Instagramie zdjęcie podczas treningu łuczniczego. Uspokoiło to poniekąd fanów, a najnowsza informacja również powinno ich ucieszyć.
Trzecia odsłona 28 lat później ma się dobrze
Danny Boyle ostatnio udzielił wywiadu serwisowi JoBlo z okazji i 30. rocznicy premiery Trainspotting. Podczas rozmowy wyjaśnił on, dlaczego zdjęcia do 28 lat później 3 jeszcze się nie rozpoczęły. Dodał również, kiedy prace nad planie najprawdopodobniej się zaczną.
„Skończył nam się czas. Akcja rozgrywa się w regionie Wielkiej Brytanii, gdzie można kręcić tylko w określonych porach roku. W tym roku zabrakło nam czasu, dosłownie zabrakło nam czasu. Mam więc nadzieję, że uda się to zrealizować w przyszłym roku. Ale entuzjazm jest, a Alex (Garland) napisał do filmu wspaniały scenariusz.
Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach.
