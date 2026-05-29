Pinocchio: Unstrung na krwawym zwiastunie. Film trafi do kin już w lipcu

Marek Wasiński, 29 maja 2026

W sieci zadebiutował właśnie najnowszy, wyjątkowo brutalny i krwawy zwiastun kolejnej odsłony Poohniverse, filmu Pinocchio: Unstrung.

Twisted Childhood Universe, czyli tzw. Poohniverse, nie przestaje się rozrastać. Po mrocznych interpretacjach opowieści o Kubusiu Puchatku, Bambim i Piotrusiu Panie, przyszła pora na kolejnego bohatera bajek. Przedsmak najnowszej opowieści możemy zobaczyć na udostępnionym niedawno zwiastunie Pinocchio: Unstrung.

Mordercza misja głównego bohatera

Właśnie opublikowano wyjątkowo pokręcony, finałowy zwiastun filmu Pinocchio: Unstrung. Daje on nam pierwsze spojrzenie na inspirowaną Freddym Kruegerem wersję Świerszcza Jiminy’ego graną przez Roberta Englunda. Za reżyserię odpowiada Rhys Frake-Waterfield, twórca Puchatek: Krew i miód, natomiast producentem jest Scott Jeffrey z ramienia Jagged Edge Productions.

Altitude Film Distribution oraz Jagged Edge Productions opublikowały zapowiedź obrazu, który trafi do limitowanej dystrybucji kinowej 24 lipca. Brutalny materiał zawiera wiele niepokojących, nowych scen i prezentuje imponującą praktyczną kukłę Pinokia stworzoną przez Todda Mastersa. Po raz pierwszy możemy również dobrze przyjrzeć się złowrogiej interpretacji Świerszcza Jiminy’ego w wykonaniu Englunda. Jego paznokcie przypominają nam szpony kultowego Freddy’ego Kruegera.

Co jeszcze wiemy o Pinocchio: Unstrung

Film opowiada historię młodego Jamesa, który odkrywa śmiertelny sekret swojego dziadka Geppetta — Pinokia. Oficjalny opis określa go jako „mroczną opowieść o dojrzewaniu, będącą nową interpretacją Pinokia, śledzącą niepokojącą podróż ikonicznej kukły ku staniu się prawdziwym chłopcem.”

W obsadzie znaleźli się Richard Brake (Barbarian), Robert Englund (A Nightmare on Elm Street), Karolina Knight, Peter DeSouza-Feighoney, Kelly Rian Sanson oraz Cameron Bell, dla którego będzie to debiut w filmie pełnometrażowym.

Jeśli jeszcze zastanawiacie się, co was czeka w horrorze, aktor Richard Brake, wcielający się w Geppetta, powiedział przy okazji ogłoszenia projektu:

Scenariusz jest nie tylko mroczny, pokręcony i krwawy, ale momentami także bardzo zabawny. Todd Masters i jego ekipa stworzyli niesamowite praktyczne efekty specjalne. Widzów czeka szalona jazda.

Źródło: ComicBookMovie

