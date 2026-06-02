Onslaught na pierwszych plakatach. Poznaliśmy oficjalny opis filmu

W oczekiwaniu na pierwszy zwiastun, studio A24 udostępniło pierwszy plakat i opis nowego filmu Adama Wingarda, zatytułowanego Onslaught.

Pierwszy zwiastun filmu w reżyserii Adama Wingarda jeszcze nie trafił do sieci. Nim zadebiutuje, studio A24 opublikowało pierwsze plakaty przedstawiające gwiazdę produkcji, Adrię Arjonę, oraz przerażającą maszynę do zabijania znaną jako Rzeźnik (The Butcher).

O czym opowie Onslaught?

Od dłuższego czasu nie pojawiało się wiele informacji na temat kolejnego projektu Adama WIngarda. Pierwszy zwiastun jest już wyświetlany w kinach przed seansami filmu Backrooms, ale nie trafił do Internetu. Ma to jednak stać się w ciągu najbliższych 24 godzin. Film, w którym główną rolę gra Adria Arjona, opisywany jest jako thriller akcji z elementami horroru.

Produkcja stanowi kolejną współpracę Wingarda z jego częstym partnerem, Simonem Barrettem, z którym wcześniej stworzył filmy Jesteś następna oraz Gość. Obaj odpowiadają także za scenariusz. W filmie aktorka wciela się w matkę, która musi wykorzystać swoje wyjątkowe umiejętności, aby chronić bliskich po tym, jak staje się celem zagrożenia, które wydostało się z tajnej bazy wojskowej. Tym zagrożeniem ma być niepowstrzymany zabójca znany jako Rzeźnik (The Butcher).

porównywany do Jasona Voorheesa z serii Piątek trzynastego (Friday the 13th). Na jednym z plakatów widać złoczyńcę stojącego za prześcieradłem, natomiast drugi przedstawia uzbrojoną Adrię Arjonę.

Co jeszcze wiemy o projekcie?

Producentami filmu są Aaron Ryder i Andrew Swett z wytwórni Ryder Picture Company. Produkują wspólnie ze studiem A24 oraz Alexandrem Blackiem z Lyrical Media. Wingard i jego menedżer Jeremy Platt również pełnią funkcje producentów za pośrednictwem Breakaway Civilization, podobnie jak Simon Barrett.

W obsadzie Onslaught znaleźli się także Dan Stevens (The Guest, Cuckoo, Godzilla x Kong: The New Empire), Michael Biehn (Obcy – decydujące starcie, Terminator), Rebecca Hall (The Night House, Godzilla vs. Kong), Eric Wareheim (Tim and Eric Awesome Show, Great Job!), Reginald VelJohnson (Szklana pułapka). Mistrz UFC Alex Pereira, według wielu doniesień, wciela się w postać Rzeźnika.

