Marvel przedstawił pierwszą oficjalną grafikę z Avengers: Doomsday! Kevin Feige ujawnia nowe informacje o filmie MCU

Czy to początek marketingowej ofensywy Marvel Studios? W sieci zaprezentowano pierwszą oficjalną grafikę koncepcyjną promującą widowisko Avengers: Doomsday. Kevin Feige zdradził również kilka nowych informacji na temat superprodukcji.

Avengers: Doomsday pod względem rozmachu zapowiada się na jeden z największych filmów w historii Marvel Studios, który ma przebić nawet Avengers: Koniec gry. Należący do VI Fazy MCU crossover superbohaterskich filmów i seriali Marvel Studios oraz pierwsza część kulminacji tzw. Sagi Multiwersum to również jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2026 roku. Amerykańskie studio jednak oszczędnie dawkuje informacje o swoim filmie i stara się jak najwięcej informacji utrzymać w tajemnicy. Na pięć miesięcy przed premierą zdecydowano się pokazać publice pierwsze zdjęcie promujące superprodukcję i przedstawiające kilkunastu superbohaterów.

Nowe stroje i fryzury. Tak wyglądają superbohaterowie Marvela na grafice promującej Avengers: Doomsday

W trakcie wydarzenia Bilibili World w Szanghaju Marvel Studios zaprezentowało oficjalną grafikę przedstawiającą jak prezentować będą się główne postaci w filmie Avengers: Doomsday. Część z nich przeszła metamorfozę względem poprzednich produkcji i pojawi się w nowych strojach oraz fryzurach. Na zdjęciu pojawiają się członkowie New Avengers (Yelena Belova, Red Guardian, Bucky Barnes, Ghost, US Agent i Bob/Sentry), X-Men (Magneto, Profesor X, Bestia, Mystique, Gambit, Cyclops), Fantastyczna Czwórka (Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, Ben Grimm) oraz Thor, Steve Rogers trzymający Mjolnir, Ant-Man, Shang-Chi, Shuri/Czarna Pantera, król Wakandy M’Baku, Sam Wilson/Kapitan Ameryka oraz Joaquín Torres/Falcon. W centralnym punkcie znajduje się zamaskowana twarz superzłoczyńcy Doktora Dooma, a pod nią dociekliwi dopatrzyć mogą się spajającego multiwersum Lokiego. Ułożenie postaci może nie być przypadkowe i prawodpodobnie sugeruje jak będzie wyglądał podział wątków i drużyn mierzących się z władcą Latverii.

Kevin Feige unveils official concept art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ at the Bilibili Shanghai event 👀🔥 pic.twitter.com/LFR0uOG7As — Ben Geskin (@BenGeskin) July 11, 2026

Official concept art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ 🚨 Best quality yet / NO AI pic.twitter.com/XFjQpQbKXR — Ben Geskin (@BenGeskin) July 11, 2026



Yelena Belova główną bohaterką Avengers: Doomsday?

W trakcie wydarzenia Kevin Feige zasugerował również, że jedną z głównych postaci Avengers: Doomsday będzie postać Yeleny Belovej, byłej Czarnej Wdowy, a obecnie liderki New Avengers. Kierujący Marvel Studios producent dał również do zrozumienia, że widzowie powinni wypatrywać Florence Pugh również w superprodukcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Jeśli jestecie fanami Yeleny, poczekajcie na film Avengers: Doomsday – odegra ona w nim dużą rolę. Jeśli jednak nie chcesz tyle czekać, być może zobaczycie ją nieco wcześniej w innych filmach.

Kevin Feige on Yelena’s role in 'AVENGERS: DOOMSDAY’ „If you’re a fan of Yelena, wait until Avengers Doomsday, Yelena plays a big part in that. But if you don’t want to wait until then, you might see Yelena a little bit sooner in the movies” (via: 艺东西 on RedNote) pic.twitter.com/4ws5aQD9np — Avengers Updates (@AvengersUpdated) July 11, 2026

Dlaczego wybrano Roberta Downeya jra do roli Dooma?

Szef Marvel Studios pokrótce scharakteryzował również głównego antagonistę w Avengers: Doomsday oraz wyjaśnił, dlaczego do roli superzłoczyńcy Doktora Dooma wybrano Roberta Downeya jra, czyli ikonę MCU i byłego odtwórcę roli Iron Mana. Według Feige’a tę postać mógł odegrać wyłącznie najlepszy aktor na świecie i za takiego uważa byłego Downeya jra.

„To naukowiec, technolog, czarnoksiężnik i władca – a by oddać tę złożoność, ten tragizm i charyzmę postaci, potrzeba najlepszego aktora na świecie”.

Kevin Feige on casting RDJ as Doctor Doom in 'AVENGERS: DOOMSDAY’ „He’s a scientist, he’s a technologist, he’s a sorcerer and a ruler, and to embody that complexity, that tragedy, that charisma of the character, you need the greatest actor in the world” (via: @drdoomarchive)… — Avengers Updates (@AvengersUpdated) July 11, 2026

Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Kiedy premiera Avengers: Doomsday?

Film trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.