Uwolnić orkę otrzyma nową wersję! Na pokładzie projektu bracia Russo

Warner Bros. stworzy reboot Uwolnić orkę. Film z lat 90. pokochało miliony widzów.

Ci, którzy wychowywali się w latach 90. z pewnością nie raz oglądali Uwolnić orkę. Pomimo, że nie jest to tytuł bez wad, uchodzi po dziś dzień za film kultowy. Produkcja na przestrzeni lat doczekała się trzech kontynuacji oraz serialu animowanego. Ktoś w Hollywood stwierdził jednak, że przyszła pora na nową wersję Uwolnić orkę.

Reboot Uwolnić orkę

Magazyn The Hollywood Reporter poinformował, że Warner Bros. przygotowuje obecnie reboot Uwolnić orkę. Za realizację projektu odpowiada wytwórnia AGBO, należąca do braci Anthony’ego i Joe Russo, reżyserów filmów o Avengers. Scenariusz filmu zostanie napisany przez Mary-Margaret Kunze (Dziewczyna Millera, Dom na mokradłach) oraz Jade Halley Bartlett (Dziewczyna Millera). Na chwilę obecną nie wiadomo, kto miałby wystąpić w filmie ani kiedy pojawiłby się w kinach. Szczegóły fabuły także są nieznane.

Warner Bros. z pewnością będzie liczył, że reboot osiągnie podobny sukces kasowy, co film z 1993 roku. Uwolnić orkę zarobiło łącznie 153,7 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 20 mln dolarów. Nie zdziwi nas, jeśli nowy film będzie kosztował więcej niż te 150 mln dolarów.

Warto pamiętać, że oprócz tego, że tytuł podbił serca widzów, rozbił bank, to jeszcze miał realny wpływ na poprawę warunków życia orek. Zwiększył on bowiem świadomości na temat przetrzymywania w niewoli tych zwierząt.

O czym opowiada film Uwolnić orkę?

Film skupia się na dwunastoletnim Jessem, chłopcu wychowującym się w rodzinie zastępczej, który nawiązuje niezwykłą więź z orką o imieniu Willy. Zwierzę przebywa w parku rozrywki, gdzie ma stać się główną atrakcją dla odwiedzających, jednak źle znosi życie w niewoli. Gdy Jesse odkrywa, że właściciele chcą pozbyć się orki, postanawia zrobić wszystko, by ją uratować. Chłopiec wraz z grupą przyjaciół opracowuje śmiały plan, którego celem jest uwolnienie Willy’ego i umożliwienie mu powrotu na otwarte wody oceanu.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne