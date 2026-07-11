Louis de Funès doczeka się biografii! Wiemy, kto zagra główną rolę

Jeden z najsłynniejszych francuskich aktorów otrzyma biografię. Trwają prace nad filmem o Louisie de Funès.

Louis de Funès był jednym z najwybitniejszych francuskich aktorów komediowych XX wieku. Choć na ekranie debiutował już w latach 40., prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił dopiero w 1964 roku, gdy do kin trafiły filmy Żandarm z Saint-Tropez, Fantomas i Napad na bank. Charakterystyczna mimika, dynamiczna gra oraz niepowtarzalny temperament sprawiły, że szybko stał się gwiazdą europejskiego kina. W kolejnych latach stworzył wiele kultowych ról, m.in. w serii o żandarmach oraz filmach Skrzydełko czy nóżka czy Przygody rabina Jakuba. Jego dorobek obejmuje ponad 150 produkcji, a filmy z jego udziałem do dziś cieszą się ogromną popularnością.

Louis de Funès otrzyma biografię filmową

Francuskie media poinformowały, że jeden z najsłynniejszych francuskich aktorów, Louis de Funès, otrzyma biografię filmową. Reżyserii filmu podejmie się Benjamin Euvrard, który w całej swojej karierze nakręcił tylko jeden film, Wszyscy na pokład. Napisał om także scenariusz do projektu wraz z Benjaminem Dumontem, Ingrid Morley-Pegge oraz Charlym de Witte.

W samego Louisa de Funèsa wcieli się tegoroczny zdobywca Cezara, Pierre Lottin. Aktor największą rozpoznawalność zdobył dzięki serii Rodzina Tuche. Widzowie mogą kojarzyć go z takich filmów jak Wysokie i niskie tony, Komedianci debiutanci, Kiedy nadchodzi jesień czy Noc 12 października. Naszym zdaniem Lottin faktycznie przypomina de Funèsa, więc z pomocą charakteryzacji będzie on wręcz identyczny.

Twórcy filmu skupią się na przełomowym momencie w karierze Louisa de Funèsa. Punktem wyjścia będzie rok 1964, gdy do kin trafiły takie przeboje jak Żandarm z Saint-Tropez, Fantomas czy Napad na bank. Film powstaje za zgodą rodziny aktora. Tak o biografii wypowiedział się producent, Romain Rojtman:

Wszyscy wiedzą, kim był Louis de Funès i pamiętają jego role, ale niewielu zna człowieka stojącego za aktorem. To opowieść o de Funèsie, zanim stał się legendą. Jest to także mój hołd dla człowieka, który sprawił, że zakochałem się w komedii popularnej.

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Źródło: leparisien.fr/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Sławna restauracja