Louis de Funès doczeka się biografii! Wiemy, kto zagra główną rolę
Agnieszka Ziobrowska,
11 lipca 2026
Jeden z najsłynniejszych francuskich aktorów otrzyma biografię. Trwają prace nad filmem o Louisie de Funès.
Louis de Funès był jednym z najwybitniejszych francuskich aktorów komediowych XX wieku. Choć na ekranie debiutował już w latach 40., prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił dopiero w 1964 roku, gdy do kin trafiły filmy Żandarm z Saint-Tropez, Fantomas i Napad na bank. Charakterystyczna mimika, dynamiczna gra oraz niepowtarzalny temperament sprawiły, że szybko stał się gwiazdą europejskiego kina. W kolejnych latach stworzył wiele kultowych ról, m.in. w serii o żandarmach oraz filmach Skrzydełko czy nóżka czy Przygody rabina Jakuba. Jego dorobek obejmuje ponad 150 produkcji, a filmy z jego udziałem do dziś cieszą się ogromną popularnością.
Louis de Funès otrzyma biografię filmową
Francuskie media poinformowały, że jeden z najsłynniejszych francuskich aktorów, Louis de Funès, otrzyma biografię filmową. Reżyserii filmu podejmie się Benjamin Euvrard, który w całej swojej karierze nakręcił tylko jeden film, Wszyscy na pokład. Napisał om także scenariusz do projektu wraz z Benjaminem Dumontem, Ingrid Morley-Pegge oraz Charlym de Witte.
Twórcy filmu skupią się na przełomowym momencie w karierze Louisa de Funèsa. Punktem wyjścia będzie rok 1964, gdy do kin trafiły takie przeboje jak Żandarm z Saint-Tropez, Fantomas czy Napad na bank. Film powstaje za zgodą rodziny aktora. Tak o biografii wypowiedział się producent, Romain Rojtman:
Wszyscy wiedzą, kim był Louis de Funès i pamiętają jego role, ale niewielu zna człowieka stojącego za aktorem. To opowieść o de Funèsie, zanim stał się legendą. Jest to także mój hołd dla człowieka, który sprawił, że zakochałem się w komedii popularnej.
Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.
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