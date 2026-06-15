Kolejna gra wideo w drodze na wielki ekran. Thordur Palsson reżyserem Dead by Daylight

Według najświeższych informacji, gra wideo Dead by Daylight doczeka się filmowej adaptacji. Jej reżyserem będzie Thordur Palsson.

Wiele adaptacji gier wideo odniosło w ostatnich latach komercyjny i artystyczny sukces. Wśród tych tytułów pojawia się coraz więcej horrorów, by wspomnieć chociażby Pięć koszmarnych nocy. Wkrótce do tego grona może dołączyć kolejny tytuł, którego ekranizacja została właśnie oficjalnie potwierdzona.

Co wiemy o projekcie?

Od premiery gry minęło już 10 lat. Dopiero teraz dowiedzieliśmy się jednak, że otrzyma filmową adaptację. Thordur Palsson wyreżyseruje horror dla Blumhouse Atomic Monster oraz Behaviour Interactive. Islandzki filmowiec (The Valhalla Murders, The Damned) został ogłoszony reżyserem filmu w niedzielę podczas obchodów 10. rocznicy gry w Montrealu.

Jason Blum, założyciel i dyrektor generalny Blumhouse Atomic Monster, wypowiedział się na temat zaangażowania Islandczyka do pracy nad filmem.

Nie ma lepszego momentu niż 10. rocznica, aby podzielić się tą wiadomością. Thordur jest filmowcem, któremu ufamy, że przeniesie Dead by Daylight z ekranu, na którym gracie, na wielki ekran kinowy.

Z kolei, współzałożyciel i dyrektor generalny studia, James Wan, również skomentował wybór reżysera.

Każdego dnia milion osób wkracza do świata gry, a ta adaptacja przeniesie na ekran uniwersum, które kochają najbardziej — od Greenville po The MacMillan Estate. Thordur rozumie, że groza działa tylko wtedy, gdy zależy nam na tych, którzy uciekają, a The Damned udowodniło, że potrafi sprawić, iż widz czuje, jak ściany się wokół niego zaciskają. Właśnie takiego wyczucia potrzebuje ten film.

The ‘DEAD BY DAYLIGHT’ movie is officially happening at Blumhouse.



• Thordur Palsson (‘The Valhalla Murders’) is set to direct the film



• Alexandre Aja (‘Crawl’) and David Leslie Johnston-McGoldrick (‘The Conjuring 2’) wrote the script



• Begins filming in 2027 pic.twitter.com/YKFqBPbsVK — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 15, 2026

O czym opowiada Dead by Daylight?

Gra, która doczekała się crossoverów z wieloma seriami horrorów, pozwala jednemu graczowi wcielić się w Zabójcę (Killera), a pozostałym czterem w Ocalałych (Survivors). Zadaniem Zabójcy jest odnalezienie Ocalałych i złożenie ich w ofierze istocie znanej jako Byt (Entity), podczas gdy Ocala­li muszą unikać schwytania i uruchomić bramy wyjściowe poprzez naprawę serii generatorów.

Premiera gry miała miejsce 14 czerwca 2016 roku (Windows) oraz 20 czerwca 2017 r. (PlayStation 4 i Xbox One). 24 września 2019 roku grę wydano na konsolę Nintendo Switch. Co więcej, systemy Android oraz iOS doczekały się jej w 2020 r.

Producentami nadchodzącej adaptacji są James Wan, Jason Blum i Stephen Mulrooney. Ponadto, producentami wykonawczymi zostali: Rémi Racine z Behaviour Interactive, Michael Clear i Judson Scott z Atomic Monster, Ryan Turek z Blumhouse oraz Russell Binder ze Striker Entertainment.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe