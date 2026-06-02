Sasha Pieterse gwiazdą Rosemary. Film opowie historię siostry braci Kennedy

Właśnie poznaliśmy odtwórczynię głównej roli w nadchodzących thrillerze psychologicznym, Rosemary. Będzie nią Sasha Pieterse.

Filmy biograficzne bardzo często należą do najciekawszych historii, które możemy obejrzeć na wielkim ekranie. Możliwość przyglądania się temu, jak mogły rozgrywać się niektóre z prawdziwych wydarzeń, stanowią nie lada gratkę dla widzów. Nawet jeśli mowa o tragicznych opowieściach. Z taką będziemy mieli do czynienia w przypadku filmu Rosemary. Teraz, dowiedzieliśmy się, kto zagra w nim główną rolę.

Sasha Pieterse jako Rosemary Kennedy

Znana z serialu Słodkie kłamstewka, Sasha Pieterse, ma zagrać główną rolę w thrillerze psychologicznym Rosemary, który opowie tragiczną historię Rosemary Kennedy „z jej własnej perspektywy”. Dla niezorientowanych, kobieta była siostrą prezydenta Johna F. Kennedy’ego oraz senatorów Roberta F. Kennedy’ego i Teda Kennedy’ego.

Już w dzieciństwie Rosemary wykazywała opóźnienia rozwojowe. Jako młoda dorosła zaczęła z kolei przejawiać problemy behawioralne. W odpowiedzi na te trudności, patriarcha rodziny, Joseph P. Kennedy Senior, zorganizował dla niej lobotomię, gdy miała 23 lata. Zabieg ten pozostawił ją trwale niepełnosprawną i pozbawił samodzielności. Przez większość życia przebywała pod opieką ośrodka St. Coletta w stanie Wisconsin. Bardzo długo była odizolowana od rodziny i rodzeństwa. Zmarła śmiercią naturalną w 2005 roku w wieku 86 lat.

Sasha Pieterse opowiedziała o tym, co przyciągnęło ją do tej skomplikowanej postaci.

Historia Rosemary była opowiadana jedynie fragmentarycznie. To, co przyciągnęło mnie do tego projektu, to sposób, w jaki ukazuje ją jako człowieka — nie symbol, ale w pełni ukształtowaną osobę z marzeniami i słabościami.

EXCLUSIVE: 'Pretty Little Liars' star Sasha Pieterse is set to lead psychological thriller 'Rosemary,' which will recount the tragic story of Rosemary Kennedy “from her perspective”.



Co jeszcze wiemy o filmie?

Nad realizacją projektu czuwa Mike Medavoy, producent znany z takich filmów jak Czarny łabędź i Wyspa tajemnic. Scenariusz i reżyserię powierzono Cory’emu Toddowi Hughesowi i Adrianowi Speckertowi. Producentami filmu będą Emanuele Moretti i The Motus Studios, wspólnie z Nickiem Medavoyem oraz Kaanem Karahanem. Hughes, Speckert i Mike Medavoy pełnią funkcje producentów wykonawczych. The Motus Studios zajmie się międzynarodową sprzedażą filmu.

Twórcy filmu opisali ten kameralny thriller psychologiczny, podkreślając, że przedstawi „walkę Rosemary Kennedy z problemami psychicznymi, dramatyczną decyzję jej ojca, Josepha P. Kennedy’ego Seniora, o poddaniu jej lobotomii w wieku 23 lat oraz długotrwałe konsekwencje tego wyboru.” Film powstaje na podstawie artykułu portalu All That’s Interesting zatytułowanego Rosemary Kennedy, JFK’s Sister Who Was Lobotomized And Locked Away.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe