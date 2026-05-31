Supergirl na kolejnej zapowiedzi. Do premiery pozostał niecały miesiąc

Właśnie zadebiutował najnowszy spot telewizyjny, promujący nadchodzącą premierę filmu Supergirl od DC Studios.

Wielkimi krokami zbliża się premiera następnego kinowego widowiska DCU. Już 26 czerwca na wielki ekran trafi Supergirl, a oczekiwania widzów rosną z dnia na dzień. Teraz, produkcja doczekała się kolejnego spotu telewizyjnego, zapowiadającego mnóstwo akcji i emocji.

Supergirl w kolejnych scenach

Nowy, 15-sekundow spot przedstawia moment, w którym Krypton ulega zniszczeniu. W związku z tym, Kara Zor-El opuszcza planetę. Jak sugeruje sama zapowiedź, bohaterka „nie ma nic do stracenia. Oprócz tego, widzimy także fragmenty scen akcji i bohaterkę, chroniącą swoją przyjaciółkę. Pojawia się także Lobo. Zapowiedź informuje nas również o nadchodzącej skali zagrożenia.

Ostatnio, otrzymaliśmy potwierdzenie, że w filmie pojawi się również Superman. Na jednym ze wcześniejszych materiałów, mogliśmy zobaczyć jak wręcza kuzynce kostium. James Gunn poinformował też, że akcja Supergirl będzie toczyć się między wydarzeniami z pierwszej i drugiej części przygód Człowieka ze Stali w DCU.

Wszystko co wiemy o filmie

Film bazować będzie na bardzo cenionej miniserii komiksowej Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i ilustratorki Bilquis Evely, wydanej w 2021–2022 roku, która wyróżniała się mroczniejszym podejściem do postaci Kara Zor-El niż wcześniejsze odsłony tej bohaterki. Scenariusz do filmu napisała natomiast Ana Nogueira. Reżyserią filmu zajął się Craig Gillespie, znany z takich tytułów jak I, Tonya czy Cruella.

W centrum opowieści znajdzie się Kara Zor-El, kuzynka dobrze znanego Clark-a Kenta, której losy są znacznie bardziej brutalne i emocjonalne. W odróżnieniu od Supermana, który dorastał na Ziemi pod opieką kochających rodziców, Kara wychowywała się na wyrwanym fragmentu zniszczonej Kryptonu, obserwując śmierć swoich bliskich i cierpienie innych istot. Ta trauma ukształtowała ją jako postać twardszą i bardziej skomplikowaną, co ma być jednym z głównych motorów narracji filmu.

W tytułową rolę Supergirl wciela się Milly Alcock, aktorka znana z serialu Ród smoka. Obok niej w obsadzie znaleźli się m.in. Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz jako Zor-El (ojciec Kary), Emily Beecham jako Alura In-Ze (matka), a także Jason Momoa jako kultowy łowca nagród Lobo.

Źródło: MSN