Nowe spojrzenie na horror Leviticus. Film na wielkim ekranie już w czerwcu

Już w czerwcu do kin trafi najnowszy film Adriana Chiarelli, zatytułowany Leviticus, który teraz możemy zobaczyć na nowych zdjęciach.

Horrory przeżywają obecnie istny renesans. Kolejni twórcy skłaniają się ku realizacji filmów właśnie w tym gatunku. Dotyczy to zarówno uznanych twórców jak i debiutantów. W gronie tych drugich znalazł się Adrian Charella, którego pełnometrażowy filmowy debiut już wkrótce trafi do kin. Nim jednak do tego dojdzie, otrzymaliśmy nowe spojrzenie na odtwórców głównych ról.

Bohaterowie na nowych zdjęciach

W 2026 roku film zachwycił krytyków i teraz zmierza do kin. To australijski horror romantyczny o dorastaniu z wątkiem LGBTQ+, który zdobył uznanie dzięki poruszającej relacji między głównymi bohaterami. Do tego dochodzi niepokojąca atmosfera oraz oryginalny pomysł na potwora ,odzwierciedlającego najgłębsze pragnienia bohaterów.

Teraz, przed premierą, która będzie miała miejsce za niecałe trzy tygodnie, otrzymaliśmy nowe zdjęcia z filmu. Zostały zaprezentowane w ramach letniego cyklu zapowiedzi serwisu Collider. Możemy na nich zobaczyć dwójkę bohaterów i rodzące się między nimi uczucie.

Po premierze na Sundance, film szybko przyciągnął uwagę studia NEON, które nabyło prawa do dystrybucji. Leviticus trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 19 czerwca.

New look at Adrian Chiarella’s ‘LEVITICUS’ starring Stacy Clausen and Joe Bird.



It follows two star-crossed teenagers who must escape a violent entity that takes the form of the person they desire most – each other.



In theaters June 19. pic.twitter.com/wMVMaehvJu — Film Updates (@FilmUpdates) May 30, 2026

Co jeszcze wiemy o Leviticus?

Główne role w filmie grają Joe Bird oraz Stacy Clausen. Wcielają się oni w Naima i Ryana. Nastoletnich bohaterów połączy silne uczucie, rodzące się wraz z odkrywaniem własnej seksualności. Ich relacja spotyka się jednak z oporem religijnych fanatyków w odizolowanym australijskim miasteczku, którzy próbują „uwolnić” ich od wzajemnych uczuć.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej przerażająca, gdy chłopców zaczyna prześladować złowroga nadprzyrodzona istota. Przybiera ona postać osoby, której najbardziej pragną. Dla Naima i Ryana tą osobą jest właśnie drugi z nich. Szybko odkrywają, że bez względu na to, dokąd uciekną, nie są w stanie zgubić prześladującego ich bytu.

Film jest pełnometrażowym debiutem Adriana Chiarelli, który odpowiada zarówno za scenariusz, jak i reżyserię. Twórca chciał ukazać nie tylko fikcyjne elementy grozy, ale także te jak najbardziej realne i obecne w rzeczywistości. Oprócz Birda i Clausena w obsadzie znaleźli się również Jeremy Blewitt, Ewen Leslie, Davida McKenzie, Nicholas Hope, Zamira Newman oraz Mia Wasikowska. Za produkcję odpowiada Causeway Films.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe