Tom Holland sugeruje koniec swojej ery Spider-Mana? Aktor mówi o przekazaniu pałeczki następcy

Tom Holland coraz otwarciej mówi o przyszłości Spider-Mana w MCU – i wygląda na to, że sam zaczyna myśleć o momencie oddania kostiumu komuś innemu. Aktor zasugerował, że chciałby pomóc wprowadzić nowego pajęczego bohatera do uniwersum Marvela, podobnie jak kiedyś Robert Downey Jr. pomógł jemu.

Choć Tom Holland wciąż pozostaje oficjalnym Spider-Manem w MCU, jego najnowsze wypowiedzi wywołały spore poruszenie wśród fanów Marvela. Aktor zaczął mówić o przyszłości serii w sposób, który wielu odebrało jako subtelne przygotowywanie gruntu pod nową erę po Peterze Parkerze. I wygląda na to, że Holland nie miałby nic przeciwko temu, by kolejnym Spider-Manem został Miles Morales, Spider-Gwen albo Spider-Woman.

Tom Holland o przyszłości Spider-Mana

W nowym wywiadzie aktor został zapytany o to, jak wyobraża sobie dalszy rozwój pajęczej części MCU. Holland odpowiedział:

Dla kogokolwiek następnego, czy to będzie Miles Morales, czy Spider-Gwen, czy Spider-Woman, czy coś w tym stylu, chciałbym być częścią tworzenia kolejnego rozdziału. Jakikolwiek by on nie był, nie wiem. Ale gdybym mógł zrobić to, co Downey zrobił dla mnie, wtedy byłbym tak bardzo zadowolony, odchodząc w zachód słońca.

To właśnie ten fragment najmocniej rozpalił fanowskie spekulacje o możliwym końcu jego historii jako Petera Parkera. Na razie Marvel Studios oficjalnie nie zapowiedziało żadnego następcy Spider-Mana w MCU. Jednak po słowach Hollanda trudno nie odnieść wrażenia, że temat sukcesji jest już bardzo poważnie rozważany – nawet jeśli Peter Parker jeszcze przez chwilę pozostanie twarzą pajęczej części uniwersum.

Miles Morales coraz bliżej MCU?

Najczęściej przewijającym się nazwiskiem wśród potencjalnych następców Hollanda jest oczywiście Miles Morales. Marvel od dawna subtelnie sugeruje jego istnienie w MCU, a popularność animowanego Spider-Verse tylko zwiększyła zainteresowanie postacią. Coraz częściej pojawiają się też spekulacje o Spider-Gwen lub Spider-Woman jako nowych twarzach pajęczej części uniwersum.

Więcej o filmach na Movies Room:

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Źródło: empireonline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe