Gwiazdor Riverdale negocjuje rolę w nowym filmie twórców Wszystko wszędzie naraz

Charlesa Meltona skusił nowy film twórców Wszystko wszędzie naraz. Aktor chce dołączyć do Matta Damona i obecnie prowadzi rozmowy na ten temat.

Jeśli interesujecie się nadchodzącym projektem duetu Danielów, najpewniej wiecie, że zagraniczne media informowały wczoraj, że gwiazda chirurgów, Sandra Oh, negocjuje rolę w filmie. Niestety nie wiemy, w kogo konkretnie mogłaby się wcielić aktorka. Jak na razie jedynym potwierdzonym członkiem obsady jest Matt Damon.

Charles Melton negocjuje rolę

Magazyn Deadline przyszedł dzisiaj z nowymi informacjami dotyczącymi nowego projektu Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Charles Melton prowadzi obecnie rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu. Na chwilę obecną nie wiadomo, o jaką konkretnie rolę chodzi. Meltona kojarzyć możecie m.in. z serialu Riverdale, serialu Awantura czy Obsesji.

Wszystko co do tej pory wiadomo o projekcie

Fabuła filmu skupiać ma się wokół grupy pięciu nastolatków. Według doniesień ma również dotyczyć globalnego ocieplenia, podróży w czasie, a także potencjalnego wątku superbohaterskiego. Akcja toczyć ma się na dwóch płaszczyznach czasowych: jednej osadzonej w latach 80. i drugiej we współczesności. Pierwsza z nich skupić ma się właśnie na wspomnianej grupie nastolatków.

Swojego czasu Daniel Kwan zdradził, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. Budżet filmu wynosić ma aż 150 mln dolarów. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata.

Premiera niezatytułowanego jeszcze projektu została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.

O czym opowiada ostatni film w dorobku twórców?

Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.

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Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Wszystko wszędzie naraz