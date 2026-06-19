Gwiazdor Riverdale negocjuje rolę w nowym filmie twórców Wszystko wszędzie naraz

„To serce podpowiada najlepiej” – wywiad z Marią Sobocińską o serialu Proud
Tydzień temu premierę miał głośny serial Proud – najnowsza produkcja HBO Max, która zdobyła uznanie krytyków już na tegorocznym międzynarodowym festiwalu Series Mania.
Charlesa Meltona skusił nowy film twórców Wszystko wszędzie naraz. Aktor chce dołączyć do Matta Damona i obecnie prowadzi rozmowy na ten temat.
Jeśli interesujecie się nadchodzącym projektem duetu Danielów, najpewniej wiecie, że zagraniczne media informowały wczoraj, że gwiazda chirurgów, Sandra Oh, negocjuje rolę w filmie. Niestety nie wiemy, w kogo konkretnie mogłaby się wcielić aktorka. Jak na razie jedynym potwierdzonym członkiem obsady jest Matt Damon.
Magazyn Deadline przyszedł dzisiaj z nowymi informacjami dotyczącymi nowego projektu Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Charles Melton prowadzi obecnie rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu. Na chwilę obecną nie wiadomo, o jaką konkretnie rolę chodzi. Meltona kojarzyć możecie m.in. z serialu Riverdale, serialu Awantura czy Obsesji.
Fabuła filmu skupiać ma się wokół grupy pięciu nastolatków. Według doniesień ma również dotyczyć globalnego ocieplenia, podróży w czasie, a także potencjalnego wątku superbohaterskiego. Akcja toczyć ma się na dwóch płaszczyznach czasowych: jednej osadzonej w latach 80. i drugiej we współczesności. Pierwsza z nich skupić ma się właśnie na wspomnianej grupie nastolatków.
Swojego czasu Daniel Kwan zdradził, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. Budżet filmu wynosić ma aż 150 mln dolarów. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata.
Premiera niezatytułowanego jeszcze projektu została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.
Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.
Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Wszystko wszędzie naraz
Tydzień temu premierę miał głośny serial Proud – najnowsza produkcja HBO Max, która zdobyła uznanie krytyków już na tegorocznym międzynarodowym festiwalu Series Mania.
Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬