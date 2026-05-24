Powstanie Shrek 6?! Kultowy bohater szykuje się na powrót?!

Wygląda na to, że ogr z bagien nie zamierza wcale kończyć swojej historii. Według Dana Carveya Mike Myers miał zasugerować, że powstaną nie jeden, a dwa kolejne filmy z serii Shrek. Jeśli to się potwierdzi, Shrek 6 może być tylko częścią większego powrotu całej franczyzy.

Po latach ciszy wokół głównej serii Shrek powoli wraca do centrum uwagi popkultury. Najpierw zapowiedziano piątą odsłonę, teraz pojawiają się sugestie, że DreamWorks może mieć znacznie ambitniejsze plany. Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, wypowiedzi osób związanych z projektem już teraz rozpalają dyskusje o przyszłości jednej z najważniejszych animowanych marek XXI wieku.

Shrek może powrócić na dobre?

Informację o potencjalnej przyszłości serii Shrek przekazał Dana Carvey w swoim podcaście Fly on the Wall. Aktor ujawnił, że rozmawiał z Mikem Myersem, który miał powiedzieć:

Robimy jeszcze dwa filmy.

Słowa te natychmiast wywołały falę spekulacji, sugerując, że Shrek 6 jest już w jakiejś formie rozwijany, a sama seria może nie kończyć się na planowanym Shreku 5.

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiadomo o Shrek 5?

W lipcu 2024 firma DreamWorks Animation ogłosiła oficjalnie, że powstanie Shrek 5. Na stanowisku reżysera ma zasiąść Walt Dohrn (Trolle 3), a scenariusz przygotuje Michael McCullers. Szczegóły dotyczące fabuły kontynuacji nie zostały na obecną chwilę oficjalnie przedstawione.

Wiadomo natomiast, że w nowej części do swoich ról powróci oryginalna obsada animacji – Cameron Diaz (Fiona), Mike Myers (Shrek) i Eddie Murphy (Osioł). W filmie pojawi się też postać nastoletniej córki Shreka i Fiony, w którą wcieli się Zendaya. Informacje o polskiej obsadzie dubbingu nie zostały jeszcze ujawnione, a największą zagadką jest kwestia zastąpienia zmarłego Jerzego Stuhra w roli Osła. Nieoficjalnie rolę przejąć ma Maciej Stuhr , prywatnie syn Jerzego, który zaproponował upodobnienie swojego głosu za pomocą sztucznej inteligencji .

Wielce wyczekiwana animacja zdążyła już wzbudzić spore kontrowersje i niezadowolenie wśród fanów po publikacji trzydziestosekundowej zajawki, w której ogłoszono obsadę Shreka 5. Fani krytykowali nowy styl i estetykę animacji, odświeżony wygląd postaci oraz niskiej jakości humor rodem z Tik Toka.

Premierę piątej części zaplanowano na 30 czerwca 2027 roku.

Trwają również prace nad spin-offem i solowym filmem o postaci Osła .

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe