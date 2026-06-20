Wyciskacz łez jak Gwiazd naszych wina czy “zła książka”? Powstanie film na podstawie Co wyszeptał nam deszcz Joanny Balickiej

Popularna polska książka z gatunku New Adult doczeka się pierwszej ekranizacji. Filmową wersję ma otrzymać bestsellerowy Co wyszeptał nam deszcz Joanny Balickiej.

Ruszają zdjęcia do Co wyszeptał nam deszcz. Co wiadomo o filmie?

Jak donosi portal Gniezno24, od przyszłego tygodnia w Gnieźnie i okolicach ruszą prace nad ekranizacją Co wyszeptał nam deszcz. Pierwsza stolica Polski nie będzie jedyną lokacją, w której usytuowany zostanie plan zdjęciowy do filmu. Sceny do nowej polskiej produkcji powstawać będą również w Warszawie. W mediach społecznościowych pojawiły się także ogłoszenia agencji castingowej, w których poinformowano o rozpoczęciu poszukiwań epizodystów i statystów w obu miastach.

Pierwsze wieści o planie ekranizacji powieści New Adult Joanny Balickiej pojawiły się w broszurze “Film the Book” Mazovia Warsaw Film Commission z 2024 roku. Wtedy do projektu zachęcano zdaniem, że Co wyszeptał nam deszcz to “największy wyciskacz łez od czasu Gwiazd naszych wina”. Wydana w 2023 roku książka w przeciwieństwie do powieści Johna Greena nie jest historią o nastolatkach, ale również łączy dramat obyczajowy z romansem i jednym z dominujących wątków jest choroba nowotworowa. A dokładniej, dzieło Balickiej opowiada o rozgrywającej się w Stanach Zjednoczonych skomplikowanej relacji chorującej na nowotwór Olivii Hale i upadłego rapera Raina Sullivana, którzy spotykają się po latach i muszą na nowo zweryfikować swoje uczucia z czasów nastoletnich.

Na obecną chwilę są to jedyne znane informacje o ekranizacji Co wyszeptał nam deszcz. Obsada, twórcy oraz data premiery nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione. Zdjęcia do filmu mają odbywać się w czerwcu i w lipcu.

Co wyszeptał nam deszcz to proza niewysokich lotów? Książka była mocno krytykowana przez znaną Youtuberkę

Co wyszeptał nam deszcz jest książką mającą wielu fanów, co potwierdziła nominacja do Bestsellerów Empiku, oraz posiadającą liczne pozytywne recenzje w sieci i mediach społecznościowych, to wśród ocen nie brakuje również tych negatywnych. Na lekturze suchej nitki nie pozostawiła m.in. Prostracja, popularna youtuberka segmentu BookTube, która w swojej recenzji zwracała uwagę na pobieżne oraz ogólnikowe traktowanie tematów chorób i uzależnień przez Joannę Balicką.

“Dlaczego uważam, że ta książka jest zła? Rzadko spotyka się tak mierny storytelling. Książka porusza trudne tematy, ale sam fakt mówienia o takowych nie sprawia, że tekst automatycznie staje się dobry. O smutnych, przygnębiających tematach też można pisać słabo.

Youtuberka zwracała również uwagę na schematyczność prozy, brak oryginalności w stylu pisarki oraz błędy dramaturgiczne.

“Słowo klisza jest zbyt kliszowate na kliszę, której doświadczyłam” “Autorka obrała sobie za cel pisanie rozdziałów po dwa tysiące znaków. Jeśli chcesz pisać o poważnych, ciężkich problemach, to mi je opisz, a nie dukasz do mnie pojedynczymi zdaniami z dramaturgią godną przepisu na klopsy”

O czym jest Co wyszeptał nam deszcz? Opis książki

Oficjalny opis powieści brzmi następująco: Rain i Olivia wychowywali się razem, mimo że nie łączyły ich więzy krwi. Obiecali sobie, że będą przyjaciółmi aż do śmierci. Życie jednak szybko zweryfikowało naiwne marzenia. Rain wyjechał, by zostać światowej sławy raperem i szybko poznał cenę sławy. Po powrocie z odwyku chłopak ma wziąć udział w programie fundacji spełniającej marzenia chorych osób. Tą osobą okazuje się Olivia.

Kim jest Joanna Balicka?

Joanna Balicka to pseudonim artystyczny twórczyni, która w wywiadzie z Wirtualną Polską z 2021 roku określiła się jako “autorka gorących romansów, miłośniczka niewyjaśnionych spraw, przepełnionych brutalnością i niepokorna dusza, która pogrywa z emocjami czytelników.“ Swoją teksty początkowo publikowała na Wattpadzie, gdzie zyskała sporą popularność i milionowe wyświetlenia. Jako pisarka jest niezwykle płodna, gdyż w ciągu ostatnich kilku lat wydała liczne powieści z różnych gatunków.