Forza Horizon 6 oficjalnie dostępna – z ray tracingiem i techniką DLSS Multi Frame Generation

Do rąk graczy trafia dziś gra Forza Horizon 6, która już w chwili premiery oferuje wsparcie techniki DLSS 4.5 Super Resolution oraz DLSS Multi Frame Generation. W czwartek, 21 maja, zadebiutuje Luna Abyss ze wsparciem techniki DLSS Super Resolution, którą gracze będą mogli zaktualizować za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App do wersji DLSS 4.5 Super Resolution. Z kolei gra Crimson Desert doczekała się aktualizacji wprowadzającej natywną obsługę techniki DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, a wprowadzenie obsługi trybu x6 zapewnia teraz jeszcze wyższą płynność rozgrywki na kartach graficznych GeForce RTX serii 50.

Szczegółowy przegląd gier integrujących technik RTX

Forza Horizon 6 od Playground Games i Xbox Game Studios pozwala graczom odkrywać krajobrazy Japonii, prowadząc ponad 550 samochodów odwzorowanych na rzeczywistych modelach, i rywalizować o tytuł legendy wyścigów podczas Horizon Festival. Od dziś, czyli w dniu oficjalnej premiery, gra oferuje obsługę DLSS 4.5 Super Resolution, z której mogą skorzystać wszyscy użytkownicy kart graficznych GeForce RTX, natomiast posiadacze kart GeForce RTX serii 50 mogą dodatkowo zwielokrotnić liczbę klatek na sekundę dzięki technice DLSS Multi Frame Generation. W rozdzielczości 4K przy maksymalnych ustawieniach i włączonym ray tracingu posiadacze desktopowych kart graficznych GeForce RTX serii 50 uzyskają średnio 5,2-krotny wzrost płynności w trybie x4 DLSS Multi Frame Generation. Grę Forza Horizon 6 z ray tracingiem, technikami DLSS Super Resolution i DLSS Multi Frame Generation oraz techniką NVIDIA Reflex można również strumieniować z chmury na różnych urządzeniach w ramach subskrypcji w planie Ultimate usługi GeForce NOW.

W Luna Abyss od Kwalee gracze wcielają się w więźnia skazanego na eksplorację opuszczonej megastruktury rozciągającej się głęboko pod powierzchnią tytułowego księżyca Luna. Premiera gry zaplanowana jest na 21 maja, a tytuł od dnia debiutu zaoferuje obsługę DLSS Super Resolution oraz DLAA. Za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App będzie można zaktualizować integrację DLSS do nowszej wersji, aby uzyskać jeszcze lepszą jakość obrazu. Przed premierą na platformie Steam udostępniono demo, które pozwala sprawdzić grę ze wsparciem techniki DLSS.

Ostatnia z nowości dotyczy Crimson Desert od Pearl Abyss – cieszącej się ogromnym uznaniem, często aktualizowanej i rozbudowywanej przygodowej gry akcji z otwartym światem, której ukończenie w stu procentach wymaga poświęcenia setek godzin. Gdy tytuł debiutował w marcu, zapewniał wsparcie techniki DLSS 4.5 Super Resolution oraz trybu x4 DLSS Multi Frame Generation. Najnowsza aktualizacja pozwala fanom tytułu na korzystanie z trybu x6 DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, co pozwala posiadaczom kart GeForce RTX serii 50 na zwiększenie liczby klatek w najbardziej wymagających momentach rozgrywki i dynamiczne dostosowywanie działania funkcji Frame Generation w scenach mniej wymagających.