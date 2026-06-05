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Gothic 1 Remake oraz NTE: Neverness to Everness wsród 17 czerwcowych nowości w usłudze GeForce NOW

Szymon Góraj, 5 czerwca 2026

NVIDIA odpowiedziała na życzenia fanów i dołączyła do biblioteki GeForce NOW NTE: Neverness to Everness. Tytuł, który przenosi graczy do futurystycznego świata pełnego anomalii.

Inną pozycją, która dołącza do usługi w tym tygodniu jest Gothic 1 Remake. Oryginał uzyskał status kultowego RPG, szczególnie w naszym kraju. Powrót do Górniczej Doliny po 25 latach będzie szczególnie sentymentalny, mając na względzie udział w dubbingu aktorów znanych z pierwowzoru.

Wszystkie gry w usłudze można uruchamiać natychmiastowo, bez potrzeby pobierania i instalowania plików, co ułatwia wejście do nowych, rozległych światów i jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas i miejsce na dysku. Strumieniowana rozgrywka jest dostępna na komputerach PC, Mac, urządzeniach przenośnych, telefonach, telewizorach i wielu innych sprzętach.

Lista 9 tytułów dołączających do usługi GeForce NOW w tym tygodniu:

  • Jurassic World Evolution 3 (Xboxdostępna w ramach Game Pass)
  • Fatekeeper (od 2 czerwca w Steam)
  • House Flipper Remastered Collection (od 4 czerwca w Steam)
  • Goals (od 4 czerwca w Steam)
  • Gothic 1 Remake (od 5 czerwca w Steam)
  • NTE: Neverness to Everness (Launcher)
  • The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Steam oraz Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
  • Tomb Raider I-III Remastered (Epic Games Store)
  • XCOM: Enemy Unknown (Steam)

Pozostałe czerwcowe nowości:

  • Starseeker: Astroneer Expeditions (od 11 czerwca w Steam)
  • SpaceCraft (od 11 czerwca w Steam)
  • Pro Cycling Manager 26 (od 15 czerwca w Steam)
  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (od 18 czerwca w Steam)
  • Dark Scrolls (od 22 czerwca w Steam)
  • Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (od 30 czerwca w Steam oraz Ubisoft)
  • Farever (Steam)
  • Fatal Fury: City of the Wolves (Steam
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Szymon Góraj Zastępca redaktora naczelnego

Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.

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