Gothic 1 Remake oraz NTE: Neverness to Everness wsród 17 czerwcowych nowości w usłudze GeForce NOW

NVIDIA odpowiedziała na życzenia fanów i dołączyła do biblioteki GeForce NOW NTE: Neverness to Everness. Tytuł, który przenosi graczy do futurystycznego świata pełnego anomalii.
Inną pozycją, która dołącza do usługi w tym tygodniu jest Gothic 1 Remake. Oryginał uzyskał status kultowego RPG, szczególnie w naszym kraju. Powrót do Górniczej Doliny po 25 latach będzie szczególnie sentymentalny, mając na względzie udział w dubbingu aktorów znanych z pierwowzoru.
Wszystkie gry w usłudze można uruchamiać natychmiastowo, bez potrzeby pobierania i instalowania plików, co ułatwia wejście do nowych, rozległych światów i jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas i miejsce na dysku. Strumieniowana rozgrywka jest dostępna na komputerach PC, Mac, urządzeniach przenośnych, telefonach, telewizorach i wielu innych sprzętach.
Lista 9 tytułów dołączających do usługi GeForce NOW w tym tygodniu:
- Jurassic World Evolution 3 (Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
- Fatekeeper (od 2 czerwca w Steam)
- House Flipper Remastered Collection (od 4 czerwca w Steam)
- Goals (od 4 czerwca w Steam)
- Gothic 1 Remake (od 5 czerwca w Steam)
- NTE: Neverness to Everness (Launcher)
- The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Steam oraz Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
- Tomb Raider I-III Remastered (Epic Games Store)
- XCOM: Enemy Unknown (Steam)
Pozostałe czerwcowe nowości:
- Starseeker: Astroneer Expeditions (od 11 czerwca w Steam)
- SpaceCraft (od 11 czerwca w Steam)
- Pro Cycling Manager 26 (od 15 czerwca w Steam)
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (od 18 czerwca w Steam)
- Dark Scrolls (od 22 czerwca w Steam)
- Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (od 30 czerwca w Steam oraz Ubisoft)
- Farever (Steam)
- Fatal Fury: City of the Wolves (Steam)
Szymon Góraj
Zastępca redaktora naczelnego
Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.