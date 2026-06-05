Gothic 1 Remake oraz NTE: Neverness to Everness wsród 17 czerwcowych nowości w usłudze GeForce NOW

NVIDIA odpowiedziała na życzenia fanów i dołączyła do biblioteki GeForce NOW NTE: Neverness to Everness. Tytuł, który przenosi graczy do futurystycznego świata pełnego anomalii.

Inną pozycją, która dołącza do usługi w tym tygodniu jest Gothic 1 Remake. Oryginał uzyskał status kultowego RPG, szczególnie w naszym kraju. Powrót do Górniczej Doliny po 25 latach będzie szczególnie sentymentalny, mając na względzie udział w dubbingu aktorów znanych z pierwowzoru.

Wszystkie gry w usłudze można uruchamiać natychmiastowo, bez potrzeby pobierania i instalowania plików, co ułatwia wejście do nowych, rozległych światów i jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas i miejsce na dysku. Strumieniowana rozgrywka jest dostępna na komputerach PC, Mac, urządzeniach przenośnych, telefonach, telewizorach i wielu innych sprzętach.

Lista 9 tytułów dołączających do usługi GeForce NOW w tym tygodniu:

Jurassic World Evolution 3 ( Xbox , dostępna w ramach Game Pass )

Fatekeeper (od 2 czerwca w Steam)

(od 2 czerwca w Steam) House Flipper Remastered Collection (od 4 czerwca w Steam )

Goals (od 4 czerwca w Steam)

(od 4 czerwca w Steam) Gothic 1 Remake (od 5 czerwca w Steam)

(od 5 czerwca w Steam) NTE: Neverness to Everness ( Launcher )

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ( Steam oraz Xbox , dostępna w ramach Game Pass)

Tomb Raider I-III Remastered ( Epic Games Store )

XCOM: Enemy Unknown (Steam)

Pozostałe czerwcowe nowości:

Starseeker: Astroneer Expeditions (od 11 czerwca w Steam )

SpaceCraft (od 11 czerwca w Steam)

(od 11 czerwca w Steam) Pro Cycling Manager 26 (od 15 czerwca w Steam )

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (od 18 czerwca w Steam )

Dark Scrolls (od 22 czerwca w Steam)

(od 22 czerwca w Steam) Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (od 30 czerwca w Steam oraz Ubisoft )

Farever (Steam)

(Steam) Fatal Fury: City of the Wolves ( Steam )