NVIDIA i Microsoft współpracują w zakresie ujednoliconej platformy AI opartej na agentach

Jensen Huang, założyciel i prezes firmy NVIDIA, wystąpił gościnnie na konferencji Microsoft Build, aby uczcić 30-lecie współpracy między NVIDIA a Microsoftem oraz zaprezentować kolejny rozdział tej historii: urządzenia NVIDIA RTX Spark i DGX Station dla systemu Windows, które zapoczątkowują nową generację komputerów stworzonych specjalnie z myślą o agentach AI.

Podsumowanie nowości dotyczących firm NVIDIA i Microsoft można znaleźć we wpisie na blogu poświęconym konferencji Build. Natomiast zapis konferencji otwierającej wydarzenie dostępny jest na kanale YouTube. Poniżej kilka kluczowych zapowiedzi.

NVIDIA RTX Spark oraz Microsoft Surface NVIDIA RTX Spark Dev Box

Superukład RTX Spark jest sercem pierwszych na świecie komputerów z systemem Windows, stworzonych z myślą o osobistych agentach dla twórców, programistów AI oraz graczy. Najważniejsze funkcje: 1 petaflop wydajności AI, do 128 GB pamięci zunifikowanej, bateria wystarczająca na cały dzień pracy. Komputery pojawią się jesienią tego roku w ofercie marek Microsoft Surface, ASUS, Dell, HP, Lenovo i MSI.

Microsoft Surface NVIDIA RTX Spark Dev Box to specjalna edycja deweloperska urządzenia RTX Spark z fabrycznie zainstalowaną, skonfigurowaną przez deweloperów wersją systemu Windows oraz najlepszymi narzędziami programistycznymi, dzięki czemu od wyjęcia z pudełka można tworzyć, dostosowywać i uruchamiać agentów natywnie w systemie Windows.

Środowisko NVIDIA OpenShell, oparte na nowych kontenerach wykonawczych Microsoft (MXC), tworzy sandbox dla każdego agenta, dzięki czemu może on działać w plikach i aplikacjach bez uzyskiwania dostępu do reszty systemu, z kontrolą ograniczającą jego działania i zapewniającą prywatność danych użytkownika. Korzystają już z niego agenty open source OpenClaw oraz Hermes. Platforma NVIDIA NemoClaw ułatwia konfigurację agentów na każdym komputerze, dzięki uproszczonemu instalatorowi.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykułach na blogu technicznym NVIDIA oraz blogu RTX AI Garage.

Nowości dotyczące infrastruktury AI

DGX Station z systemem Windows to superkomputer AI o 1 bilionie parametrów. Jego sercem jest superukład NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, może być wyposażony nawet w 748 GB pamięci, a jego wydajność osiąga 20 petaFLOPS w precyzji FP4.

Modele językowe Claude działają natywnie na systemach NVIDIA GB300 Blackwell Ultra w platformie Azure. Uzytkownicy będą mogli z nich korzystać już w najbliższych tygodniach. Firmy mogą teraz łączyć środowiska Nemotron, Cosmos i Earth-2 z modelami Claude i OpenAI w Foundry Agent Service.

NVIDIA przyspiesza działanie usługi Microsoft Fabric Data Warehouse, zapewniając nawet 6-krotnie szybsze wykonywanie zapytań SQL.

Uruchomiono centrum danych Fairwater w Wisconsin, wykorzystujące platformę NVIDIA Vera Rubin. Setki tysięcy systemów Grace Blackwell działa jako jedna fabryka AI, połączona z siostrzaną lokalizacją w Georgii. Platforma Vera Rubin oferuje nawet 10-krotnie większą przepustowość wnioskowania na megawat w porównaniu z architekturą Blackwell.