Ród Smoka zaskoczył widzów. Powrót tej postaci może całkowicie odmienić przebieg wojny (SPOILERY)

Piąty odcinek 3. sezonu Ród Smoka przyniósł jedną z największych niespodzianek tej serii. Twórcy ujawnili, że jedna z postaci uznawanych za zmarłe po Bitwie w Gardzieli jednak przeżyła. Powrót Tylanda Lannistera może mieć ogromny wpływ na dalsze losy wojny o Żelazny Tron.

Trzeci sezon Rodu Smoka od początku stawia na dynamiczne tempo i duże wydarzenia. Po krytykowanym przez część widzów drugim sezonie, który zarzucano zbyt wolne tempo i zachowawcze zakończenie, nowe odcinki konsekwentnie rozwijają konflikt pomiędzy Czarnymi i Zielonymi. Piąty odcinek nie tylko przynosi powrót Aemonda Targaryena po dwutygodniowej nieobecności, ale przede wszystkim zaskakuje widzów ujawnieniem, że Tyland Lannister przeżył wydarzenia z premierowego epizodu. To zwrot akcji, który może znacząco wpłynąć na dalszy przebieg Tańca Smoków.

Tyland Lannister jednak żyje

Ostatni raz Tylanda oglądaliśmy podczas Bitwy w Gardzieli w pierwszym odcinku sezonu. W trakcie starcia Sharako Lohar zrzucił go z pokładu okrętu do morza. Ponieważ Tyland miał na sobie ciężką zbroję, wielu widzów uznało, że nie miał szans przeżyć. Twórcy nie pokazali jednak jego ciała, co – jak się okazuje – nie było przypadkiem. W piątym odcinku Tyland niespodziewanie odnajduje Aegona oraz Larysa Stronga, którzy ukrywają się w Rook’s Rest. Jego powrót oznacza, że Zieloni odzyskują jednego ze swoich najważniejszych sojuszników.

Po spotkaniu Tyland przedstawia plan dalszego działania. Proponuje ucieczkę do Lannisport, gdzie Zieloni mogliby liczyć na wsparcie rodu Lannisterów. Larys Strong podchodzi jednak do tego pomysłu z dużą rezerwą. Podejrzewa, że Tyland może kierować się również interesem własnego rodu, ponieważ Lannisport znajduje się tuż obok Casterly Rock – siedziby Lannisterów. Sam Aegon ma natomiast zupełnie inne priorytety. Zamiast szukać bezpiecznego schronienia, chce odnaleźć swojego brata Aemonda i osobiście go zabić.

Powrót, którego mało kto się spodziewał

Choć wielu widzów zakładało, że Tyland zginął podczas Bitwy w Gardzieli, twórcy wykorzystali klasyczny zabieg, nie pokazując jego śmierci na ekranie. Dzięki temu mogli zaskoczyć odbiorców kilka odcinków później i przywrócić do gry jednego z najważniejszych strategów Zielonych. Jego powrót nie tylko zmienia sytuację Aegona II, ale może również znacząco wpłynąć na dalszy przebieg wojny domowej Targaryenów. Wszystko wskazuje na to, że kolejne odcinki przyniosą jeszcze więcej zmian względem książkowego pierwowzoru.

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Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: winteriscoming.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe