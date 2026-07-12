TAURON Nowe Horyzonty 2026 już za chwilę. Blisko 300 filmów i ponad 600 seansów we Wrocławiu

Już 23 lipca we Wrocławiu rozpocznie się 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Nowe Horyzonty. Tegoroczna edycja potrwa do 2 sierpnia w kinach, a część wydarzeń i pokazów będzie dostępna również online do 9 sierpnia.

Organizatorzy zapowiadają jedną z najbardziej rozbudowanych odsłon festiwalu. W programie znalazły się 283 filmy z 92 krajów, w tym 245 pełnometrażowych i 43 krótkie metraże oraz 43 polskie produkcje i koprodukcje. Na widzów czeka ponad 600 seansów, a także spotkania z twórcami, wystawy, koncerty i wydarzenia towarzyszące.

Festiwal tradycyjnie będzie odbywał się przede wszystkim w Kinie Nowe Horyzonty i Dolnośląskim Centrum Filmowym. Nie zabraknie również bezpłatnych pokazów plenerowych na wrocławskim Rynku oraz w przestrzeni OPT Zamek w Leśnicy.

Program tegorocznej edycji został opublikowany 7 lipca, natomiast sprzedaż pojedynczych biletów rozpoczęła się 9 lipca. Organizatorzy przypominają, że dostępne są także wejściówki na pokazy online.

TAURON Nowe Horyzonty od lat należy do najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, prezentując kino autorskie, odważne debiuty oraz najgłośniejsze tytuły z międzynarodowych festiwali. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem spotkania z kinem poszukującym nowych form wyrazu i twórczo przekraczającym granice filmowego języka.

Tegoroczną edycję festiwalu otworzy Fiord w reżyserii Cristiana Mungiu – zdobywca Złotej Palmy na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes. Najnowszy film rumuńskiego twórcy, autora nagrodzonego wcześniej Złotą Palmą obrazu 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni, jest moralnym dramatem sądowym opowiadającym o świecie, w którym prywatne decyzje błyskawicznie stają się przedmiotem publicznego osądu. Polskiemu pokazowi festiwalowemu będzie towarzyszyć zapowiedź kinowej dystrybucji filmu przez Gutek Film.

Źródło: materiały prasowe Festiwalu TAURON Nowe Horyzonty