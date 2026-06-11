Teenage Sex and Death at Camp Miasma – hit festiwalu w Cannes filmem otwarcia 9. edycji Octopus Film Festival!

Tegoroczną edycję Octopus Film Festival otworzy jeden z najgłośniejszych tytułów ostatniego festiwalu filmowego w Cannes: „Teenage Sex and Death at Camp Miasma” w reżyserii Jane Schoenbrun. W rolach głównych występuje legendarna Gillian Anderson („Sex Education”, „Z archiwum X”), oraz Hannah Einbider („Hacks”) i Patrick Fischler („Mad Man”, „Mulholland Drive”).

Najnowszy film twórczyni kultowego „W blasku ekranu” to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego sezonu. Od premiery w Cannes zbiera entuzjastyczne recenzje krytyków uzyskując 100% na Rotten Tomatoes oraz 91% na Metacritic. Zachwyty po pierwszych seansach potwierdzają pozycję Jane Schoenbrun jako jednej z najciekawszych autorek współczesnego kina. Film zdobył Queer Palm, prestiżową nagrodę przyznawaną produkcjom wyróżniającym się odważną tematyką oraz przełamywaniem gatunkowych schematów. „Teenage Sex and Death at Camp Miasma” wejdzie do polskich kin 4 września 2026 roku. Jego dystrybutorem jest Velvet Spoon.

Ogłoszeniu tytułu otwarcia towarzyszy prezentacja nowej identyfikacji wizualnej Octopus Film Festival. Za tegorocznym projektem stoi Ada Zielińska – ilustratorka i projektantka graficzna związana z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Współpracowała m.in. z Adobe, Netflixem, Spotify i CD Projekt RED. Jest laureatką Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury oraz złotej nagrody KTR.

O czym jest Teenage Sex and Death at Camp Miasma? Oficjalny opis

Młoda, utalentowana reżyserka Kris (Hannah Einbinder) dostaje od studia filmowego szansę życia – ma nakręcić remake kultowej serii horrorów „Camp Miasma„, która cieszyła się ogromną popularnością w latach 80. i 90. Aby znaleźć inspirację, udaje się na spotkanie z Billy (Gillian Anderson), która grała główną rolę w pierwowzorze projektu. Wizyta u aktorki szybko przeradza się w coś więcej niż zwykły wywiad.

Święto kina gatunkowego

Octopus Film Festival to największe święto kina gatunkowego w Polsce, odbywające się w Gdańsku od 2018 roku. Znakiem rozpoznawczym wydarzenia są pokazy organizowane w nieoczywistych lokalizacjach na terenie miasta. Program festiwalu obejmuje Konkurs Główny, Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych Octopus Shorts, retrospektywy twórców, sekcje tematyczne, spotkania oraz część branżową Octopus Industry. Wśród dotychczasowych gości znaleźli się m.in. Sergio Martino, Richard Stanley, Penelope Spheeris i Enzo G. Castellari. W 2021 roku festiwal był nominowany do Nagrody PISF w kategorii Wydarzenie Filmowe. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Velvet Spoon – niezależny dystrybutor filmowy specjalizujący się w autorskim kinie gatunkowym. Do polskich kin wprowadza filmy wymykające się utartym schematom – od nieoczywistych horrorów i thrillerów po odważne produkcje artystyczne oraz odrestaurowane klasyki. Dotychczas Velvet Spoon wprowadziło na ekrany ponad 50 tytułów, wśród nich m.in. „Erupcję„, „Oldboya„, „Teksańską masakrę piłą mechaniczną” oraz „Mowę ptaków„.

Kiedy odbędzie się 9. Octopus Film Festival?

Dziewiąta edycja Octopus Film Festival odbędzie się w Gdańsku w dniach 11-16 sierpnia 2026!

źródło: informacja prasowa / ilustracja: materiały prasowe