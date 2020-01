Sony kolejny raz nie pojawi się na targach E3!

Sony oficjalnie ogłosiło, że kolejny rok z rzędu nie pojawi się na jednym z największych wydarzeń w branży gier. Targi E3 odbędą się bez japońskiego giganta, a prezentacja PS5 będzie miała miejsce prawdopodobnie na specjalnie zorganizowanym evencie.

Rok 2020 będzie jednym z najważniejszych w historii PlayStation. Już tego lata zadebiutują dwie wielce wyczekiwane przez graczy produkcje – Ghost of Tsushima oraz The Last Of Us 2, a wraz z końcem roku doczekamy się premiery PS5. Mimo to Sony zdecydowało się nie pojawiać na czerwcowych targach. Japończycy swoją nieobecność usprawiedliwiają wątpliwościami co do tego, czy E3 to odpowiednie miejsce na prezentacje tego nad czym skupiają się w tym roku. Pełne oświadczenie Sony poniżej:

Po gruntownej ocenie SIE postanowiło nie brać udziału w E3 2020. Mamy wielki szacunek dla ESA jako organizacji, ale nie uważamy, aby wizja E3 2020 była właściwym miejscem na to, na czym koncentrujemy się w tym roku. Rozwijamy naszą globalną strategię wydarzeń w 2020 roku, uczestnicząc w setkach wydarzeń konsumenckich na całym świecie. Koncentrujemy się na tym, aby fani czuli się częścią rodziny PlayStation i mieli dostęp do swoich ulubionych treści. Mamy fantastyczną linię tytułów na PlayStation 4, a wraz z nadchodzącą premierą PlayStation 5, naprawdę nie możemy się doczekać roku świętowania z naszymi fanami.

Absencja Sony zdecydowanie wpłynie na rangę tegorocznych targów E3, jednak czy wyjdzie to firmie na dobre dopiero się okaże. My wciąż musimy uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać komunikatów Sony o nadchodzących wydarzeniach, gdzie w końcu zobaczymy PS5.

Źródło: dualshockers.com / Ilustracja wprowadzenia: mat. prasowe